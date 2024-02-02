價量背離！六都買氣衰退五大重災區曝、僅這區房價下跌
政策打炒房不斷下，2023年全台建物買賣移轉量30.6萬棟，較2022年減少約1.1萬棟，年減3.5%，寫下近4年的新低點。進一步觀察六都各行政區建物買賣移轉棟數的表現，以高雄市前金區的年減幅最多、高達47%，其後分別是桃園市龜山區年減35%、台中市烏日區年減32%、桃園市觀音區年減32%、台中市豐原區年減30%。
另外，由實價登錄揭露，2023年六都建物買賣移轉棟數年減幅最多五大行政區的平均房價與年增幅，高雄市前金區27.6萬元/坪、年減2%。
桃園市龜山區29.5萬元/坪、年增5%；台中市烏日區28萬元/坪、年增5%；桃園市觀音區19.7萬元/坪、年增7%；台中市豐原區24.4萬元/坪、年增8%。
東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，在六都各行政區中，高雄市前金區的建物買賣移轉棟數年減幅最多，2023年前金區的建物買賣移轉棟數僅有599棟，相較於前一年的1,139棟，年減幅高達47.4%、接近一半。
前金區屬於開發較早期的市中心精華區，區域腹地不大，區內可供大面積開發的素地資源相對有限，屋齡較新的建案大多是透過土地整合、危老改建等模式，前幾年有推案量墊高基期，但去年整體房市趨冷，市場觀望氣氛濃厚，區域交易量自然跟著下滑。
至於其他四個行政區，龜山有A7重劃區，烏日有烏日高鐵特區，觀音有草漯重劃區、過嶺重劃區，豐原有豐富專案，過去幾年房市火熱，這些房價基期低、有建設話題的外圍區域成為許多建商和購屋民眾爭先插旗的房市熱區。
黃勝暉表示，但隨著市場回歸理性，買方追價意願降低，投資族、置產族開始退場，建商也放緩推案速度，因此近一年上述地區的交易量都出現了明顯的量縮情況。
黃勝暉表示，雖然市場買氣降溫，但目前房價仍普遍呈現穩健成長。在六都建物買賣移轉棟數年減幅前五大行政區中，僅有前金區的房價出現了小幅下滑，過去一年前金區的住宅交易以中古屋居多，缺少新建案的拉抬，才導致區域住宅均價被拉低。
從整體來看，在綠色通膨、營建成本高漲、新青安、降息風聲頻傳等因素的影響下，大部分屋主和建商仍對價格有所堅持，短期內房價恐怕難有回落空間。
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