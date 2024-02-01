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總統賀台灣之光 世界青年甜點盃台灣代表隊奪世界第二

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
駐米蘭辦事處林處長(左1)與城市科大烘焙學程李國溢主任及選手李哲瑋、王上承合影。城市科大提供
駐米蘭辦事處林處長(左1)與城市科大烘焙學程李國溢主任及選手李哲瑋、王上承合影。城市科大提供

越洋傳捷報！在義大利里米尼舉行的世界青年甜點盃大賽，台灣代表隊由城市科大烘焙學程主任李國溢擔任教練，選手是王上承和李哲瑋勇奪世界第二，這是台灣有史以來的最佳成績，蔡總統和賴副總統越洋恭賀。

世界青年甜點盃是針對23歲以下青少年所舉辦的國際賽事，今年有來自澳洲、智利、法國、南韓、印度…等11國家好手參與，大賽主題是：神話傳說。台灣代表隊以孫悟空為發想，跳脫框架的靈動作品打敗了世界級的強勁對手，奪得世界第二。台灣駐米蘭辦事處處長林讚南親自到場，並在第一時間接獲從台灣發出的總統及副總統賀電。

蔡總統在賀電中提到，台灣代表隊榮獲世界青年甜點盃第二名，技藝超群揚譽國際，台灣之光；賴副總統賀電，成績斐然揚威國際。獲得總統副總統祝賀，讓團隊相當鼓舞榮耀。

比賽作品以西遊記為題，其中「盤式點心」運用咖啡慕斯、冰淇淋以及具有台灣本土元素的金桔醬製作，以具東方情調的紙燈籠造型呈現。在「國家街頭甜點」項目，以台灣特有的士林夜市小吃-大餅包小餅做出山巒造型，搭配聞名國際的珍珠奶茶，兩者盛托在雲朵造型的盛盤上，創意受好評。選手王上承同學表示，很榮幸可以站上國際舞台，與其他國家的甜點好手們互相切磋，能夠從眾多國家中脫穎而出非常開心。

參與高規格國際賽事，正如孫悟空取經，選手們一路走來經過多年的磨練、克服萬難，在西方殿堂閃耀，成為台灣之光。

城市科大 甜點 義大利

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