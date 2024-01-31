新竹大遠百年前集米送愛 祥龍福袋預購開跑迎新年

從2020起新竹大遠百年末都會募集民眾愛心，購買新竹市農會優質好米，捐贈予新竹市政府社會處社會救助與老人福利科，迄今已共計募得6,413斤。這次由新竹大遠百副店長林家榕率領員工及吉祥物太陽寶寶，將今年募集的1,750斤愛心米於年前送至新竹市政府社會處，分送給各個需要的家庭。

新竹大遠百深耕在地21年，常年舉辦多項公益活動，秉持善盡社會責任。近期剛舉辦舊衣回收送好禮，邀請民眾捐出家中二手衣物並捐至慢飛兒庇護工場義賣，活動也結合贈送清淨海環保洗劑，引起廣大迴響，頗受好評。另外即日起~2月6日書香傳愛二手書募集活動持續進行中，除了為書籍找到新主人，所得也作為慢飛兒庇護工場營運基金，希望將此份愛的力量藉著眾人之力，持續傳遞下去。

新竹大遠百表示，2月1日起祥龍福袋開始預購，活動期間持遠百APP+當日全館單筆消費滿888元之發票加現金500元即可購買，每袋均含500元遠百商品券+100元百貨服飾十足抵用券及新竹香山財神廟聯名發財金乙個，另外2月10日年初一還可參加抽獎活動將有機會抽中價值26,900元LG無線可移式觸控螢幕StanbyME閨蜜機、伊萊克斯無線濕拖吸塵器、山形閣溫泉飯店萬元住宿券、 夏綠地露營區萬元住宿券及石上湯屋泡湯住宿券五項大獎，限量200份售完為止，以上超值獎項，預購從速，敬請把握。