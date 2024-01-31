新竹大遠百年前集米送愛 祥龍福袋預購開跑迎新年
從2020起新竹大遠百年末都會募集民眾愛心，購買新竹市農會優質好米，捐贈予新竹市政府社會處社會救助與老人福利科，迄今已共計募得6,413斤。這次由新竹大遠百副店長林家榕率領員工及吉祥物太陽寶寶，將今年募集的1,750斤愛心米於年前送至新竹市政府社會處，分送給各個需要的家庭。
新竹大遠百深耕在地21年，常年舉辦多項公益活動，秉持善盡社會責任。近期剛舉辦舊衣回收送好禮，邀請民眾捐出家中二手衣物並捐至慢飛兒庇護工場義賣，活動也結合贈送清淨海環保洗劑，引起廣大迴響，頗受好評。另外即日起~2月6日書香傳愛二手書募集活動持續進行中，除了為書籍找到新主人，所得也作為慢飛兒庇護工場營運基金，希望將此份愛的力量藉著眾人之力，持續傳遞下去。
新竹大遠百表示，2月1日起祥龍福袋開始預購，活動期間持遠百APP+當日全館單筆消費滿888元之發票加現金500元即可購買，每袋均含500元遠百商品券+100元百貨服飾十足抵用券及新竹香山財神廟聯名發財金乙個，另外2月10日年初一還可參加抽獎活動將有機會抽中價值26,900元LG無線可移式觸控螢幕StanbyME閨蜜機、伊萊克斯無線濕拖吸塵器、山形閣溫泉飯店萬元住宿券、 夏綠地露營區萬元住宿券及石上湯屋泡湯住宿券五項大獎，限量200份售完為止，以上超值獎項，預購從速，敬請把握。
大年初一到初五天天有活動天天龍歡喜，2月10日初一到2月14日初五持遠百APP全館單筆消費滿168元消費送香山財神廟聯名發財金、初一限定開店就送100份香山財神廟聯名發財金讓你好運一整年。初二~初五還有財神送寶擲筊賽、開運魔術秀、歡樂氣球派對及舞獅討吉利，另外初五邀請民眾一同挽袖捐熱血贈送限量香山財神廟聯名發財金及童時的好朋友乖乖將𦲷臨廣場與粉絲舉辦見面會，即日起~2月18日新春小客服正式上線，定時由超萌小客服廣播帶給民眾最可愛的新年祝福。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言