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「家速配」升級！家樂福攜手蓋亞汽車 打造電動機車隊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
家樂福線上購物外送到府的「家速配」導入「Rapide 3 電動三輪機車」。圖/家樂福提供
家樂福線上購物外送到府的「家速配」導入「Rapide 3 電動三輪機車」。圖/家樂福提供

統一（1216）旗下家樂福今（31）日宣布與蓋亞汽車合作，家樂福線上購物外送到府的「家速配」導入「Rapide 3 電動三輪機車」，今年1月已率先進駐新店店、三民店、重慶店，目前每間店配置1台，可裝載多達20位顧客袋裝訂單，若推進順利，期望年底導入家樂福雙北20家量販店。

家樂福自2015年12月率先通路推出「線上購物」服務，在疫情期間外送服務飛快發展，在商品數與優惠幾乎成為基本盤，如何提高顧客滿意度與黏著力，具備快物流服務成為通路的決勝關鍵。

家樂福為滿足快物流需求，2022年4月提升虛擬賣場優勢，推出下單最快一小時送達的「家速配」購物APP，推出至今業績皆維持倍數成長，目前全台以雙北地區顧客使用家速配最為頻繁。家樂福表示，為滿足顧客即下單即到貨的需求，讓速達的配送更加有效率化，「家速配」除提升單趟載貨量外，也仰賴運輸載具的靈活與機動性，此次和蓋亞汽車的合作，將使「家速配」更具競爭力。

家樂福表示，相較於125cc機車最多僅裝載2袋商品，Rapide 3電動三輪機車能單趟載足多單貨量，統計1週上路服務數據，每日可達百單以上。也因空間乘載量大，不只原店服務還可跨區協助，例如家樂福三民店距離內湖店僅一座民權大橋距離，可協助單趟多配送，讓家速配小時到貨服務量能再擴大。

「Rapide 3 電動三輪機車」堪稱是為高效物流打造，主要是機動性高可穿梭於大街小巷，適應都市中的各種道路環境，例如橋墩與地下道等，皆可順利通行，不易受交通壅塞影響，有助於提升配送效率，即便像是家樂福新店店部分顧客位於山區內社區，也不受爬坡地形影響 ，皆能在指定時間內送達。

家樂福表示，蓋亞 Rapide 3的加入，能有效降低營運成本，一方面高效率達成「家速配」小時內送達的任務，一方面亦達成企業綠色永續發展的承諾，讓運輸的最後一哩路更乾淨、更環保

家樂福 疫情 環保

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