三鶯線台北大學站與媽祖田站捷運開發案招商 預計引資77億元

今年首筆捷運聯開案公開招商，仲量聯行協助新北市政府捷運工程局今（29）舉辦「三鶯線臺北大學站與媽祖田站捷運開發案」招商說明會，臺北大學站預計於5月15日截止收件，媽祖田站預計於6月17日截止，預計引資77億元，規劃3.7萬坪捷運開發大樓，吸引包括潤泰、國泰、富邦、冠德、皇翔等國內開發商及投資人出席。

仲量聯行表示，捷運三鶯線有12站，屬捷運聯合開發者有6站（7處基地），去年已成功招商捷運三峽站（2處基地），今年之招商重點為臺北大學站、媽祖田站以及龍埔站等。

「臺北大學站」開發基地位於三峽主要幹道復興路上，正對台北大學之南側校門口，基地面積約1,790坪，預計可開發地下4層、地上20層，開發量體約1.6萬坪樓地板面積之開發大樓，預估投資金額約30億元。

台北大學特定區內可開發住宅之土地多已飽和，該案基地方整、三面臨路、視野寬廣，文教氣息濃厚，環境品質佳，周圍設施包含臺北大學、三峽國中、北大國小、三鶯國民運動中心等，發展潛力極佳。

該案交通便捷，距離恩主公醫院與國道3號三鶯交流道僅約600公尺，而步行10分鐘即達三峽老街，區域機能完善，未來可引入具在地文化特色之「藝文⽣活商城」，可打造高質感、具藝文氣息之住商空間，滿足通勤、鄰里居民及台北大學校園人口之消費需求，並具備到站即到家的捷運宅優勢。

仲量聯行表示，「媽祖田站」開發基地位於土城區主要幹道中央路四段上，面三峽河，不但享有河岸美景，更有水岸公園。媽祖田站開發基地約2,980坪，預計可開發地下3層、地上25層，開發量體約2.1萬坪樓地板面積之開發大樓，預估投資金額約47億元。

該案基地為100%公有土地，產權單純，街廓方整，鄰近土城工業區、頂埔高科技園區，園區年產值逾千億，引入逾5萬就業人口，近期鴻海進駐土城工業區雲宇宙園區，可預期未來土城區將衍生相當之辦公人口與居住人口。基地周邊設施包含雙語教育之頂埔國小、土城國中，以及基地南側結合在地生態人文的「祖田兒童遊戲公園」，為安居樂業的優質環境。