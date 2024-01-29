三鶯線臺北大學站、媽祖田站啟動招商 總投資金額達77億元

新北市捷運局今(29)日舉辦捷運三鶯線臺北大學站及媽祖田站兩站捷運開發案招商說明會，說明基地及招商條件。臺北大學站鄰近三峽市區生活圈，緊鄰三峽國小、國中學區及三鶯國民運動中心，可吸引年輕家庭及退休族群移居；媽祖田站鄰近河濱公園及水岸自行車道，附近亦有頂埔雙語國小及土城國中，可提供在地居民換屋需求並滿足土城頂埔科技園區就業人口；兩大案出估投資金額達77億元。

新北捷運局副局長鄭智銘指出，臺北大學站基地位於臺北大學三峽校區正對面，基地面積約1,790坪，周邊有具學術氣息與文化風格的臺北大學城，預估可興建地上20層、地下4層，總樓地板面積約1萬5,900坪的捷運開發大樓，已於112年12月22日公告徵求投資人，預估投資總金額約30億元。

新北捷運局副局長鄭智銘表示，媽祖田站基地位於土城區中央路四段，基地面積約2,980坪，周邊鄰近土城頂埔生活圈，預估興建地上25層、地下3層，總樓地板面積約2萬1,000坪的捷運開發大樓，並設置公共托育中心、社區培力育成中心、心理衛生中心及住宿型身心障礙福利機構等公益設施共894坪，已於2024年1月19日公告徵求投資人，預估投資金額約47億元。

新北捷運局表示，臺北大學站訂於5月15日截止收件，媽祖田站訂於6月17日截止收件，兩案預計今年第3季評選出最優申請人，完成投資契約簽訂，開發完成後可活絡並提升周邊地區生活機能，吸納北北桃都會生活區就業及居住人口，帶動區域發展，打造便捷且具藝文氛圍的宜居環境。