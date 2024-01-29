房市景氣預測持續熱絡 未來有四大變因

台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心，發布最新房市景氣預測，今年Q1預測指標分數為49.26，Q2則是46.86，因此2024上半年，均為代表景氣熱絡的黃紅燈。Q3預設指標分數略降至40.31，轉為象徵遲緩的藍黃燈，意味今年下半年景氣可能浮現放緩跡象。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，去年Q3新青安政策登場，催化出穩定的首購買屋潮，不僅帶動小宅熱銷，也使去年的買賣移轉棟數「開低走高」。

新青安帶起的剛需買氣，一路持續至今，由於去年H1的交易量處於相對低檔，因此今年上半年的買氣，可望優於去年同期，加上選戰已於今年初落幕，新政府就任前的看守時期，出現新政策變數的可能性不大，隨著干擾因素漸淡，上半年房市預料將延續去年底的回暖勁道，燈號亦保持象徵熱絡的黃紅燈。

周鶴鳴指出，景氣展望相對樂觀，但指標分數有逐季下降的趨勢，主要是未來市場有四大變因值得觀察，首先是利率走勢，通膨走向將涉及今年利率是否由升轉降。

再來是經濟發展，國內外的產經復甦力道是否強勁，牽動整體市場脈動。

接著是新政方向，新政府520走馬上任後的施政方針是否友善，也是各界觀察的重點。第四為量能調節，下半年囤房稅2.0上路，對多屋族的資產配置、建商的購地推案規劃，亦可能投下變化球。

所以下半年房市不乏變數，但自住客及長期置產族，不論是政策面還是需求面，受衝擊程度都不大，因此2024房市預估仍是「長抱族踴躍、低總價暢銷、高收益看俏」的局面。