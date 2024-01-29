快訊

3生肖春節旺財！命理師：偏財不宜見天 廟後方買彩券易中獎

「5種食物」少碰，起司每周別超過1次！營養師大推「護腦菜單」降失智風險

愈晚買房愈苦！ 一表看全台購屋壓力加重最多五縣市

好多人等房等到了！去年繼承創新高 專家：先樂後苦

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

2023年平均房貸利率來到近13年來高點，但根據內政部最新數據，拍賣移轉量卻創史上同期新低，去年全國拍賣移轉棟數僅3,539棟，與去年同期相比大減15%。另外繼承移轉棟數則創下史上新高，全國共77,012棟，年增9.4%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，早年房貸利率都在5%以上，市場不佳能引發斷頭潮，去年平均房貸利率雖維持在2%以上，但屋主多能承受，且價格讓利在一般市場能順利脫手，進到法拍的數量少，拍賣移轉創新低。

而繼承移轉因為少子化及房價高漲的關係，留給後代繼承的比例越來高，因此繼承移轉幾乎年年破紀錄。

根據內政部資料，去年繼承移轉持續增加，贈與移轉也上揚，去年全國贈與移轉51,919棟、年增4%，六都各項數據表現，人口最多的新北市無論是拍賣、繼承或贈與都是最大量，繼承移轉幾乎是台南市的三倍。

分析原因，主要是新北市因為人口多，不動產配置及傳承的需求度高，移轉量都是各縣市中最高者。

另外，觀察繼承移轉六都全面增加，不過台南市在拍賣移轉跟贈與移轉的走勢都跟其他五都不同，台南市拍賣移轉不僅是唯一上揚，甚至大增29.9%。

郎美囡表示，台南市過去的拍賣移轉基期低，去年棟數增加數據反應明顯，再者，去年上半年大環境不佳，原本投資熱度相當高的台南市有許多企業主、個體戶受景氣衝擊，財務風險升壓，因此其所抵押的不動產流入法拍增加。

另一個原因是有許多公同共有的物件以法拍解套，也是推升法拍移轉量的原因。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，房價高漲，等房風形成，由於建物坐落的土地持有期間一長，土地漲價數額頗為驚人，土增稅相當高，繼承移轉可以免徵土地增值稅，因此許多長輩也選擇以繼承方式將不動產移轉給後代。

但這種方式是先樂後若，繼承人之後轉售將會面臨高額的交易稅，建議繼承者們除善用房地合一自用優惠，或重購退稅等方式，因繼承取得的所有權人建議未來若有移轉需求，一定要先行規劃，避免重稅臨頭時欲哭無淚。

2023年全國及六都拍賣、繼承、贈與移轉棟數。資料來源／住商不動產
2023年全國及六都拍賣、繼承、贈與移轉棟數。資料來源／住商不動產

房貸 房價

延伸閱讀

景氣脫離藍燈投資策略該改變嗎？ 專家：依舊會持續投入類0050的ETF

專家教你保／保意外傷害責任險 轉嫁風險

籲「油症患者」定期追蹤 專家：外表痤瘡還恐脊椎出問題

各國都有AI主播 專家：不易有親切感

相關新聞

好多人等房等到了！去年繼承創新高 專家：先樂後苦

2023年平均房貸利率來到近13年來高點，但根據內政部最新數據，拍賣移轉量卻創史上同期新低，去年全國拍賣移轉棟數僅3,5...

房市景氣預測持續熱絡 未來有四大變因

台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心，發布最新房市景氣預測，今年Q1預測指標分數為49.26，Q2則是46.86，...

長榮航罷工落幕 法人分析「投資風險」營運獲利將縮減

長榮航空（2618）罷工事件落幕，並達成四項共識，反應於股價今（29）日跳空開高，一舉站上所有均線之上。雖然春節旺季將見...

愈晚買房愈苦！ 一表看全台購屋壓力加重最多五縣市

最近幾年全台房價扶搖直上，民眾的購屋壓力也隨之加重，依據內政部不動產資訊平台資料顯示，2023年第3季全國房價所得比高達...

長榮航機師不罷工了 勞資達四共識…公司將調整薪資、津貼等

長榮航空機師不罷工了。機師工會與長榮航空昨（28）日達成四項共識，長榮航允諾調整薪資、外站津貼及不直接聘用外籍駕駛為正機...

法人：長榮航業績有望持續高飛

長榮航空與機師工會達共識，拆掉罷工引信；法人分析，隨罷工事件落幕，2026年以前機師工會不會再針對這三個議題提出意見，公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。