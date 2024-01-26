「愛的韌性-幸福網羅」成果展 明昌國際力推企業責任

取之社會用之社會，台灣隱形冠軍企業明昌國際創辦人張秋龍，退休後投身社會慈善，成立「臺中市心善淵公益協會」，2023年與公益團體自律聯盟攜手策劃第一屆「愛的韌性-幸福網羅」徵選計畫，提供獎勵贊助金給解決台中地區社福需求的團隊，並於今(26)日起在民生路老宅56-3舉辦成果展。

這項展覽內容涵蓋「逐漸老化的台灣」、「女性的求職挑展」及「守護多元的脆弱」等三個主題，8家社福單位在不同領域的解決方案。今天活動開幕會場，台中市政府經發局副局長 李逸安、工策會總幹事黃于珊均應邀出席，包括台灣櫻花等多家參與慈善計畫的企業共襄盛舉。

「愛的韌性-幸福網羅」以展覽形式，透過文字、影像的敘事，以及美食試吃、主題短講等體驗， 8家獲選社福團隊的展示成果內容，在日治時期的台中州廳官員宿舍「民生路老宅56-3」，以歷史氛圍彰顯人文溫度。

三個組題中，「變老」由壹零玖伍文史工作室透過中文教學、翻譯協助外籍移工融入台灣生活，伯拉罕共生照顧勞動合作社提供全方位照護，數位人道協會運用遠端科技提升長輩健康觀念。

「性別」由台灣陽光婦女協會輔導婦女學習製作、販售米香產品，大雅區原住民生活教育協進會輔導媽媽們運用廚藝發展新事業。

「脆弱」則是台灣露德協會陪伴愛滋/非法物質使用者，蓮心自強服務協會以區域性即期食品網絡降低家庭支出，響響輔助科技協會協助溝通障礙者透過AAC輔具發聲。

李逸安指出，明昌國際身為精密工具大廠，事業有成之餘，投入慈善實踐夢想，落實ESG精神，是值得台中企業學習的對象。

黃于珊表示，明昌國際是台中市金手獎得獎廠商，也是投資台灣方案的指標企業，非常樂見創辦人張秋龍與董事長張庭維父子邀集各界企業人士共善，以國際級企業的規格，投入公益事業的管理與成果發表，希望做好工商服務，讓更多企業龍賺錢，回饋社會，心善的力量循環。

明昌創辦人張秋龍退休後投入慈善公益，但深感這股力道需要有系統並能更專注的發揮善款的有效應用，也能讓更多人一起加入持續性的善循環，因而在2022年末成立了「社團法人臺中市心善淵公益協會」。

明昌國際董事長張庭維表示，企業挪出每年部分盈餘，並號召企業共同參與，讓公益善款透過專業經理人，更有系統性、目標、可持續性的，期望持續陪伴社福團隊，讓台中地區的生活更加美好，成為一座充滿愛的城市。