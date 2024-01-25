支持台灣選手 建大輪胎成為網球國手許育修贊助合作夥伴

建大輪胎（2106）為支持台灣本土選手，於今（25）日與網球國手許育修正式簽約成為其贊助夥伴，期盼許育修能在球場上表現更加亮眼，再創佳績。

建大輪胎董事長楊啟仁表示，以往建大贊助的對象多半為國際賽事，包括美國NBA、英國高爾夫球公開賽、自行車賽等等，每年投入數千萬元，藉由各種方式打造建大品牌為來自台灣的國際品牌。

楊啟仁表示，許育修是來自彰化員林的小孩，而建大也是員林的在地企業，這也成為建大決定贊助許育修的契機。而且建大長期關注體育賽事，了解到體育選手幕後訓練的辛苦，因此希望能略盡棉薄之力成為許育修的後盾，讓其能無後顧之憂的發展，盡情提升各式技術與基礎體能，讓其登上世界的最高舞台，盡情地發光發熱。

彰化縣體育會網球委員會副主任委員張哲源表示，身為員林的在地企業，建大一直熱心體育運動，因此我也有幸的成為建大與許育修彼此的媒人，讓建大能協助許育修安心的訓練，努力提高成績。非常感謝建大願意幫忙，讓彼此創造雙贏。

許育修表示，非常榮幸能獲得建大的幫助，我也知悉建大有協助過許多賽事，因此對於這次能夠與建大合作也感到萬分感謝，也希望能藉此邁向更高的世界排名。

許育修過去曾拿下澳洲、溫布頓、 美國網球公開賽，三座大滿貫青少年男子雙打冠軍。2023年，許育修和莊吉生搭檔於杭州亞運為台灣奪得首面網球男子雙打金牌，是備受期待的年輕網球男子球員。

建大輪胎長期關注各項運動賽事，在國內外皆有合作夥伴。在國外，建大贊助過NBA克里夫蘭騎士隊、NBA紐約尼克隊、NHL哥倫布藍衣隊、MLB克里夫蘭印地安人隊、俄亥俄州州立大學隊等，2003年，建大贊助的高球新鮮人Ben Curtis一舉拿下了英國公開賽冠軍，建大LOGO隨著電視轉播傳送到世界各地，大大的增加建大在全球的知名度。而在國內建大則贊助過高球選手盧曉晴、龔怡萍、郭艾榛、葉欣寧、中華職棒統一獅隊、建大輪胎盃女子高爾夫球賽及武嶺盃自行車登山賽等。