竹北科技廊道南北價差達30萬元 首購族用車程換房價

大新竹科技產業園區持續擴張，其中竹北4大園區「台元科技園區」、「昌益科技產發園區」、「AI智慧園區」、「生醫園區」橫向串連成「竹北科技廊道」，推升房市買盤需求大增，竹北市房價爆衝7字頭讓不少科技新貴轉向科技廊道以北的新興重劃區，用10分鐘車程換購屋新天堂。

據市調統計，竹北科技廊道沿線就業人口上看3萬人，已開發至第八期的「台元科技園區」進駐員工數累計約有2萬人，而第九、第十期擴建工程正如火如荼進行中，已有知名半導體檢測分析業者汎銓 （6830）以新台幣4.2億元快手預購逾1,500坪辦公空間，未來完工後可望再添5,000個新就業人口，竹北科技廊道的住房需求急劇攀升。

觀察現階段竹北市預售案成交單價頻頻挑戰新天花板，包括「浩瀚寬郁」、「惠宇謙恆」、「坤山臻真」、「鴻磬」等案都已有突破單價7字頭紀錄，三房產品總價逾4,000萬元豪宅門檻的案例不在少數，高房價讓科技新鮮人將購屋目光轉向周圍機能熟成且房價親民的區域，包含新埔、新豐、芎林、竹東等地。其中位於竹北科技廊道正上方的新埔「田新重劃區」以10分鐘車程直達台元科技園區大門口中山路，相較之下房價卻只要約竹北的一半價，最受科技人青睞。

「田新重劃區」因地利之便成為竹北園區首購族與換屋族移居新聚落，短短3年光景就已有超過10棟大樓完工交屋，人口移入與開發建設帶動區域商圈成形，「田新重劃區」不僅位於新埔鎮的新市政中心，區域內包括鎮公所、停車場與市場用地，都規劃得相當完善。

此外，受惠於鄰近國道3號交流道與68號快速道路，芎林房價從1字頭逼近4字頭，最新預售案「幸福禾合」實價登錄成交價更站上每坪53.6萬，顯示新竹3字頭房價相對親民，將日漸稀缺。