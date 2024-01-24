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宏碁智醫攜手臺南市政府衛生局 推動骨質密度異常篩檢

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
宏碁智醫經理蕭鈺靜（左起）、臺南市政府市長黃偉哲、臺南市政府衛生局局長李翠鳳、宏碁智醫副理余文鈞。宏碁／提供
宏碁智醫經理蕭鈺靜（左起）、臺南市政府市長黃偉哲、臺南市政府衛生局局長李翠鳳、宏碁智醫副理余文鈞。宏碁／提供

臺灣即將步入超高齡社會，65歲以上中老年人的占比即將突破20%，骨質疏鬆症是一個沉默的疾病，隨著人口老化及生理退化現象，患有骨質疏鬆症之比率也逐日漸增。宏碁智醫（6857）推出的「智骨篩 -骨質密度異常篩檢軟體」或稱「VeriOsteo OP」是2023年年底取得衛福部食品藥物管理署（TFDA）核可，首款以胸腔X光篩檢骨質密度異常的智慧醫材產品。現今宏碁智醫將攜手臺南市政府衛生局，於衛生局的行動醫院專案中，共同推動骨質密度異常篩檢智慧預防醫學方案。

臺南市衛生局行動醫院專案旨在將醫療服務帶到更多的社區，讓民眾更容易獲得基本的健康檢查與服務。一般發現骨質疏鬆症時，大多已經歷過跌倒甚至骨折；一旦骨折，長期住院及復健等皆會影響病人的生活品質，嚴重者甚至會有死亡的風險。然而，透過導入VeriOsteo OP，結合現有的胸腔X光巡迴篩檢業務，協助醫事人員判斷受檢者骨質密度異常，以協助轉診或進一步醫療處置，將能幫助患者把握早期發現、早期治療的機會。

宏碁智醫旗下旗艦商品VeriSee系列眼科AI輔助篩檢軟體產品現已導入全台及海外近200家醫療院所，其中VeriSee DR（AI輔助診斷糖尿病視網膜病變軟體）已與臺南市政府衛生局合作推廣逾2年，協助臺南市糖尿病免散瞳眼底攝影的巡迴篩檢業務良多。今年更將透過臺南市政府衛生局導入VeriOsteo OP商品，藉由為臺南市民提供AI輔助骨質密度異常篩檢之活動，讓更多民眾接觸到便利的骨質密度篩檢服務，得以及早發現、及早治療，為國人照護盡一份心力。

宏碁

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