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台船交付高市新建電力驅動渡輪 首艘雄棧一號今啟用

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台船交付高市首艘新建電力驅動渡輪「雄棧一號」。 照片／台船提供
台船交付高市首艘新建電力驅動渡輪「雄棧一號」。 照片／台船提供

台船（2208）2022年得標高雄市輪船「新建電力驅動渡輪三艘(統包含細部設計)案」，其中，第一艘雄棧一號今(24)日舉行啟用典禮，至於第二艘49總噸電力驅動遊港船及第三艘99總噸渡輪分別預定於今年7月31日及今年11月30日完工交船。

台船表示，雄棧一號採用電動推進取代傳統柴油渡輪的選擇已成為趨勢，本案船舶主要運行於高雄港區沿海5海浬內之水域，藉由新建電動渡輪，逐步推動轉型，可帶動且增添地方綠能交通風氣，改善沿岸居民日常生活品質，同時發展高雄港區觀光，並兼顧環境維護。

台船表示，此次具關鍵性的船舶電力與動力系統，由台船轉投資之子公司台船動力科技進行電動船舶全系統整合，擁有船舶控制系統可對全船資訊作即時監視與控制，採用臺灣廠商組裝製造的高品質電池系統與馬達動力系統，並透過設計規劃提供備援系統，除在系統穩定上作足功夫，確保航行時能克服各種可能情境，保障水上運行安全無虞。

台船

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