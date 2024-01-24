快訊

違反營運計畫！鏡電視大選製播政論節目 NCC未罰款僅給「警告」

驚爆名律師涉ACE詐騙案！幫詐團洗錢「住家搜出近5千萬」 女友家查扣千萬跑車

爸媽注意！新生兒普發6000元將截止 還有2000名未領

星宇航空持續擴大北美布局 1、2月北美線訂位率表現出色

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空。圖／星宇航空提供
星宇航空。圖／星宇航空提供

星宇航空（2646）公關長聶國維表示，星宇今年將有5架新機加入，持續擴大北美線的布局，評估8月要加開航西雅圖航線；機師工會跟長榮航空進行勞資協商後，星宇航空也發現寒假期間散客訂位數明顯增加，1、2月載客率相當不錯。

星宇航空1、2月日本訂位率達9成以上，長程線及東南亞略差一點，訂位率約8、9成，第1季的票價跟去年同期差不多，整體機位數量及載客率提升，營收表現會更好，對於今年航空市場的展望及星宇的營運表現都相當樂觀。

今年美國航線會星宇營收重要成長動能；目前載客率還是輸給華航、長榮航，主要是兩家航空公司的北美線班次多，旅客容易調度，搭乘意願會比較高，星宇航空隨著新機加入會陸續加開新航點。

星宇航空在長程線跟華航及長榮航還有一段距離，目前每周只有10班，洛杉磯7班、舊金山3班，預計舊金山今年3月會增加7班，今年8月將會增加西雅圖航點，隨著長程線及新機加入，預計班數會增加1倍，今年下半年獲利會比較樂觀。

另外，星宇航空的上市規劃一直在推動，目前選擇什麼方式還沒有定案，預計2025年才會決定要選擇申請創新板還是直接送件申請上市。

對於今年獲利是抱持樂觀的態度，今年市場的油價變動，出國人潮變化，機票價格也會跟著這兩大因素。星宇航空今年預計要交5架飛機，其中4架A350及1架A330新機，全面強化東南亞及北美市場布局，馬來西亞、菲律賓及越南市場都還有努力的空間。

星宇航空目前由台北飛航洛杉磯、舊金山、河內、峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、清邁、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、熊本、仙台、名古屋、新加坡、馬尼拉、宿霧、克拉克等共22個城市，隨著2月1日第九個日本航點函館啟航，及3月31日起陸續開航的台中-澳門、峴港，屆時將達到25條航線。

星宇航空 長榮航空 舊金山

延伸閱讀

星宇航空 X SNOOPY！ 第二彈聯名「浩瀚遨遊午茶禮盒」限量發售

星宇航空開航泰國清邁 上網分享「泰」好運測驗抽機票

張國煒批華航企業工會霸占一航廈挨告誹謗 北檢不起訴：可受公評

整理包／你也貢獻了嗎？國內4大航空2023年大復甦 營收、年終都寫新紀錄

相關新聞

星宇航空持續擴大北美布局 1、2月北美線訂位率表現出色

星宇航空（2646）公關長聶國維表示，星宇今年將有5架新機加入，持續擴大北美線的布局，評估8月要加開航西雅圖航線；機師工...

王品第1季招400人、店長平均月薪上看9萬 石二鍋也宣布調薪

農曆年前王品（2727）加速展店，一月已經連開4家店，包括「青花驕」新莊中原店、「陶板屋」斗六民生南店、「聚日式鍋物」大...

高雄房市剛性需求噴出！豪宅同樣熱賣強強滾 價位創高

高雄房市轉熱，二房自住型剛性需求搶手，豪宅表現同樣不遑多讓。北高雄「御皇苑」在實價登錄上每坪上達73萬元、創高雄房價新高...

高雄房市狂噴 興富發孟學苑一周完銷、太普美術海熱賣

高雄房市驚喜連連，興富發（2542）集團「孟學苑」預售案900餘戶一周完銷；另家重量級建商太普建設推出的「美術海」新成屋...

租金最高便宜45% 南港辦公樓有望吸大量搬遷潮

ESG浪潮下，具有價格優勢的南港地帶，有望吸引大型企業搬遷潮。高力國際今（24）日指出，未來5年南港辦公室有逾33萬坪新...

花蓮首座溫室結合光電示範案場啟用 每年發電90萬度

花蓮鳳林鎮近日因光電圈地議題引起關注，但是在吉安鄉，有能源公司與農民合作，由業者出資建置溫室並蓋上光電板，每年發電量估計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。