星宇航空持續擴大北美布局 1、2月北美線訂位率表現出色

星宇航空（2646）公關長聶國維表示，星宇今年將有5架新機加入，持續擴大北美線的布局，評估8月要加開航西雅圖航線；機師工會跟長榮航空進行勞資協商後，星宇航空也發現寒假期間散客訂位數明顯增加，1、2月載客率相當不錯。

星宇航空1、2月日本訂位率達9成以上，長程線及東南亞略差一點，訂位率約8、9成，第1季的票價跟去年同期差不多，整體機位數量及載客率提升，營收表現會更好，對於今年航空市場的展望及星宇的營運表現都相當樂觀。

今年美國航線會星宇營收重要成長動能；目前載客率還是輸給華航、長榮航，主要是兩家航空公司的北美線班次多，旅客容易調度，搭乘意願會比較高，星宇航空隨著新機加入會陸續加開新航點。

星宇航空在長程線跟華航及長榮航還有一段距離，目前每周只有10班，洛杉磯7班、舊金山3班，預計舊金山今年3月會增加7班，今年8月將會增加西雅圖航點，隨著長程線及新機加入，預計班數會增加1倍，今年下半年獲利會比較樂觀。

另外，星宇航空的上市規劃一直在推動，目前選擇什麼方式還沒有定案，預計2025年才會決定要選擇申請創新板還是直接送件申請上市。

對於今年獲利是抱持樂觀的態度，今年市場的油價變動，出國人潮變化，機票價格也會跟著這兩大因素。星宇航空今年預計要交5架飛機，其中4架A350及1架A330新機，全面強化東南亞及北美市場布局，馬來西亞、菲律賓及越南市場都還有努力的空間。

星宇航空目前由台北飛航洛杉磯、舊金山、河內、峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、清邁、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、熊本、仙台、名古屋、新加坡、馬尼拉、宿霧、克拉克等共22個城市，隨著2月1日第九個日本航點函館啟航，及3月31日起陸續開航的台中-澳門、峴港，屆時將達到25條航線。