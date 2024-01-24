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租客變屋主！墊腳石砸1.38億買士林透店 專家曝優勢

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
位在士林區中正路的整棟四層樓透店被墊腳石買下。圖／取自google map
位在士林區中正路的整棟四層樓透店被墊腳石買下。圖／取自google map

精華地段的老透天店面，愈老愈值錢。據實價登錄，位在士林區中正路的整棟四層樓透店，建物107.93坪、土地33.58坪，去年11月交易1.38億元，由現承租的墊腳石圖書文具店買下，等於從租客變屋主，把租金轉為自身資產。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，該透店面位於士林中正路，是通往士林捷運站必經之路，附近有士林中小學，中正路又是士林主要商圈幹道，學生和通勤人潮多，對於圖書文具業者而言，客層精準，非常適合深耕，就算建築屋齡已達50年，也不影響店面經營。

進一步觀察，去年同樣也是整棟老透店的交易，包括大同區承德路一段屋齡高達70年的透店，以約1.4億元易主；以及士林區文林路67年透店，3月以8,666萬元易主，這兩棟老透店目前都由便利商店承租，租金收益穩定；另外，大安區信義路二段整棟5層樓透店，屋齡至少60年以上，5月以2.47億元交易，目前由路易莎咖啡經營中。

張旭嵐表示，台北市老透店愈老愈有價值，主要因為這些資深透店多半位於早開發的內需型商圈，在區域中地段精華，對營業商家而言，客源穩定，廣告效益佳，租用意願高；對持有者而言，租金投報高，購入不管自用或出租都能創造高收益價值。此外，透天產權完整，未來不管是都更或是危老，開發效益高，因此轉手多半能創下高身價。

第一建經研究中心副理張菱育指出，近期購入商用透天店面，不乏資深房產投資者或資產公司，現金流豐沛，而這類地段精華、穩定收租的店面，就算屋齡高，貸款成數仍有機會達到8成，代表整體市場價值性也高，因此對原本就穩定承租店面的業者而言，累積一定資產，等待房東有意釋出店面，業者也願意「以買代租」，將租金轉化成自有資產。

2023年台北老透店交易案例。資料來源／台灣房屋
2023年台北老透店交易案例。資料來源／台灣房屋

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