全家攜全餐攻冷凍調理市場 餐廳超市化拚新商機

全家（5903）攜手全家餐飲（7708）搶攻春節宅商機，開賣大戶屋、bb.q CHICKEN冷凍料理。全家商品本部副本部長黃正田表示，因應生活習慣及家庭結構改變，消費者在家簡單煮的家戶需求提升，復熱即食、效期長、可囤貨的冷凍料理已成為餐桌便利選項之一。目前全家冷凍4門店舖已達2,000店，有超過百道冷凍商組，囊括個人型小吃及適合2-3人小家庭的冷凍料理，此次於農曆年前開賣大戶屋、bb.q CHICKEN七款冷凍料理，預估新品上市帶動相關品類業績成長1至2成。

全家近年砸下5000萬積極擴充店舖冷凍設備，同時瞄準不同餐期缺口，攜手海底撈火鍋、青花驕、Oh my!原燒等餐飲品牌，以餐廳菜單及風味延伸為開發核心，推出多款冷凍商組，一方面滿足消費者居家餐食需求，二方面則藉由「全家」鮮食廠開發技術、便利商店24小時營業、店點密集等業態優勢，助力合作餐飲品牌拓展產品線，並走入消費者家中餐桌。

全家餐飲總經理辛紫綾表示，台灣家戶人口數2023年已下滑至2.53人，單身人口也已破300萬，旗下餐飲品牌除瞄準「個人型日常食」拓展外，亦積極布局「餐廳超市化」策略，將熱銷餐點商品化，搶攻餐廳到餐桌商機，此次首波與全家跨通路合作推出7款冷凍商品，今年更預計擴大推出季節和節慶相關的商品達30-50品項，未來期望朝向多元銷售通路發展。

辛紫綾再表示，春節期間為滿足消費者餐飲的多樣需求，除餐廳仍持續提供現做美味餐點服務外，同時藉由超商24小時營業、店點密集的業態優勢，將有助於餐廳再拓店外即食商機，提供春節美味不打烊服務。

「大戶屋」和「bb.q CHICKEN」即日起共推7款冷凍商品於全家獨家開賣，包含大戶屋「雞肉什錦燴黑醋」、「牛肉壽喜燒」還有bb.q CHICKEN的「辣炒雞」、「秘製鱈魚塊」，以及韓國經典美食「泡菜小煎餅」、「雜菜冬粉」及「秘製蝦球」，簡單復熱即可快速上桌，即日起至3月5日，更推出任選2件冷凍新品享9折嚐鮮優惠，再送大戶屋、bb.q CHICKEN優惠券。

此外，因應現代人工作忙碌及近年來年菜精緻化趨勢，大戶屋今年特別以禮盒概念開發年菜外帶組合，適合當獨身族個人化年菜，也適合2-3人小家庭年菜桌加菜，並以精品概念設計餐盒，搖身一變成為日式伴手禮。