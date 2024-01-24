大選後房市看漲「泉宇丰藏」開工成五期房市新指標

泉盈建設繼台中五期建案「泉宇VIVA」之後再下一城，「泉宇丰藏」建案舉辦動土典禮盛大開工。「泉宇丰藏」坐擁五期與七期生活圈的核心地段，以27至37坪的2、3房為主力的均質宅，帶動銷售表現亮眼，也成為首購與換屋的地段首選。

台中市近年在大型建設陸續開發加持下，吸引各大建商競相獵地進駐，交易熱絡，在全台房市中表現一枝獨秀。尤其大選過後，回歸到建案市場穩定熱絡發展，在生活機能、交通建設等加持下，大台中整體發展潛力不容小覷，核心地段精華之處，更是建商兵家必爭之地。

泉盈建設與立穩營造協力突破重圍，整合五期精誠路南側約222坪的精華土地，推出「泉宇丰藏」預售新案，豎立核心蛋黃區建築鉅作，總戶數36戶（含4戶店面），主力總價在1,550萬至2,250萬元之間；此案進場以來，銷售已近六成，表現亮眼。

泉盈建設團隊特助賴建廷指出，隨著營造工程工資上漲、缺工等問題，顯示住宅市場競爭居高不下，泉盈建設看準五期精誠路精華地段的保值性，以及鄰近七期商圈、文心森林公園及模範學區等優勢，推出高性價比建案，與中古屋市場區隔，增添五期區段的選項優勢。

中部起家的泉宇建設營運超過25年，轉投資泉盈建設傳承淬鍊多年的深厚建築經驗與智慧，繼七期鉅作「泉宇雲鼎」之後，以危老都更方案進軍西區推出「泉宇VIVA」，而「泉宇丰藏」則再次成為五期房產的指標。

萬淂富廣告總經理龍建人指出，「泉宇丰藏」位於五期精華地段，交通四通八達，十分鐘可至捷運文心森林公園站，兩站到市政府站，七站抵台中高鐵站，輕鬆往來南北；車程約3至5分鐘即可抵達明星學區大新國小、大業國中，九年國教接應無負擔。

最重要的是，因土地購入不易，區段內鮮少有完整且適合整用的土地，加上五期新建案的需求不斷增加，相對帶動銷售攀升且快速。