四高成本加碳稅開徵 亞昕董座：各項成本都上漲「房價怎麼掉得下來」

有林口推案王之稱的上櫃建商亞昕國際（5213）董座姚連地今（23）日表示，現在建商面臨五大高成本的難題，包括高地價、高造價、高稅負，及缺工導致高薪資成本和碳稅等困境，尤其2025年將開徵的碳稅，對造價影響仍未知，每項成本一環扣一環，最終堆疊成目前房價，在各項成本都上漲之際，「房價怎麼會掉得下來」，認為接下來房價不太可能有下跌的空間。

姚連地指出，開發商就是將本求利，土地成本加上建築成本，以及合理利潤、稅負，成就最終房價；以土地成本來說，台灣扣除高山、農地之後，實際上可供建築使用的土地有限；在國內土地資源稀有的環境下，加上中央、地方政府因財政考量、高價標地，地價不斷拉高下，不僅開發商高價買地，更帶起周邊地價跟漲，因此建商首先遇到的成本難題就是高地價。

再來是造價問題，他分析，這次疫情引爆鋼鐵、砂石、鋁等大宗原物料上漲，加上這些原料多採進口，在國際原物料不斷升高下，建案造價也不斷攀升。

另外，缺工問題所造成的工人薪資上漲，也是推升建案成本升高的因素之一；姚連地表示，建案工地因是高溫、炎熱的工作環境，這類工作原就不受青睞，更何況是年輕人；最終讓營建業缺工困境加劇，推升工人薪資不斷上揚、建商勞工成本持續攀升。

姚連地說，不動產稅負成本加重，也是高房價的原因之一；他分析，過去建商只需繳土地增值稅，但2016、2021年又多出房地合一稅1.0、2.0版，他試算後發現，開發商平均每賣出1,000萬元的房子，或是平均總價1,000萬元的產品、稅負支出就要40萬元。

姚連地強調，尤其是台灣2025年將開徵的碳費，這是目前建商最擔心的事情，建案造價肯定會受到影響，只是現在建商不知道是上漲得多、還是上漲得少，但可以確定的是建築成本一定會上漲，這部分目前亞昕因應的方式，就是要求相關負責的同仁要保守、嚴陣以待。

他表示，從各項成本來看，相較於三、四年前，不僅土地貴很多，這邊建築材料又貴一些，那裡工資又貴一點，再加上政府加重不動產稅負，每個環節的成本都往上加，最終堆疊成目前房價，試想在各項成本都上漲之際，「房價怎麼會掉得下來」，認為接下來房價不太可能有下跌的空間。