留才行情出爐！等調薪3%、跳槽加薪30%你選哪個？

日前有網友在社群平台發文求問，看到別人的公司底薪一下子加3000，明年公教薪資調漲4%，自己公司只有乾羨慕的份…本薪只有3萬多就算調3%其實也沒加多少，身邊很多同事都準備年後要跳槽，想問大家調薪超過幾趴才有感？還是說應該直接跳槽比較快？

此文一出引發版上熱烈回應，勾出許多網友急著分享經驗「別期待調薪了跳槽才是正解」、「我家就是要提離職才要調薪」、「試用期過後+1000後就沒有再調過了」、「真的要提才願意加薪雖然我還是不接受因為要跳的地方薪水還是比加薪完高」、「跳槽比較快加了30%左右」，「底薪調到3萬，結果年終獎金被砍」，「到現在已結構調薪三次同時也有個人年度調薪」。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，根據1111人力銀行調查顯示，距離農曆年前剩下一個月，有四成八的上班族已經在轉職的路上，想轉職的原因有追求更好的薪資47.3%、工作壓力大33.3%、職業倦怠30.7%、追求成就感23.6%、年終不符合期待21%。

值得關注的是，在年前裸辭工作最擔心會遇到哪些狀況呢？調查直指「經濟壓力大54.6%」、「不確定空窗期有多長52.9%」、「可能領不到年終50.4%」、「工作選擇少32.7%」以及「不利於談下份工作薪水26.1%」，都是上班族衡量在農曆年前換工作所面臨的風險。

而企業組織內部人員頻繁異動，容易造成業務移交疏漏、經驗無法傳承、挫敗團隊工作士氣等負面效應，嚴重影響企業正常運作，因此雇主祭出「加薪留才」是最能達到立竿見影之效，根據1111人力銀行調查指出，有意轉職的上班族，若是原公司有意慰留，需要加薪多少才會打消離職念頭？結果顯示加薪6,958元最有機會留住優秀人才，透過交叉分析看出，基層員工要加薪5,690元才會願意留下來，而基層主管的留才代價則高達8,537元；不過也有25.4%表示加薪多少都不願意留下來！

曾仲葳表示，為鼓勵轉職者快速找到工作，1111人力銀行首度推出天天有獎的「找工作第1快」大挑戰( https://event.1111.com.tw/event23/findjob/ )，活動時間至1月31日止，從應徵到順利上工，每日選出前三名最快找到工作者，第1名可獲得新台幣6,000元、第2名新台幣3,000元、第3名新台幣1,000元，不限全職、兼職、工讀身份，都符合天天有獎報名資格，且任職滿三個月以上者，再追加久任獎金10000元！另外還有「報馬仔推薦獎」，凡邀請朋友來參加比賽，每1位成功報名的推薦者，都可領取推薦獎金1000元，歡迎農曆年前正在轉職路上的朋友踴躍參與，為自己開啟龍年職場新頁。