快訊

好市多沙拉冰一晚！打開見「活蝸牛」在爬 苦主驚：生菜都沒洗？

三星Galaxy S24搭Galaxy AI超威但有「2件沒說的事」 網：那我買S23就好

百歲人瑞長壽獨門功夫！中醫師：「光腳走路」對1器官尤其好，但3族群別輕易嘗試

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公辦都更7599兩個月整合130戶 北市府啟動模擬選屋第2案

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
台北市「南港產專區單元2-25」公辦都更案位於南港區南港路三段以北、南港路三段16巷以西所圍之基地，鄰近玉成國小、南港高中及捷運昆陽站。北市都市更新處提供
台北市「南港產專區單元2-25」公辦都更案位於南港區南港路三段以北、南港路三段16巷以西所圍之基地，鄰近玉成國小、南港高中及捷運昆陽站。北市都市更新處提供

公辦都更7599專案計畫新春再開紅盤。繼台北市信義區虎林街60巷公辦都更案，南港產專區單元2-25也於兩個月整合130戶第二階段意願達90%，成為第二案進入模擬選屋 ，後續將由台北市住宅及都市更新中心啟動相關作業，同步蒐集住戶需求，做為後續招商條件的依據。

台北市「南港產專區單元2-25」公辦都更案位於南港區南港路三段以北、南港路三段16巷以西所圍之基地，鄰近玉成國小、南港高中及捷運昆陽站，基地內為屋齡40至50年以上的4、5層樓建築，社區住戶引頸期盼能夠透過公辦都更的方式，改善居住品質。

北市都市更新處表示，能夠在這麼短的時間內整合高度意願，除了有市府及專業技術團隊提供7599專線諮詢、免費方案評估試算等多元協助之外，社區內的熱心居民自主召開多次頭人會議、自創LINE群組聯繫溝通，甚至在社區中的藥局成立了一個小小工作站，作為收取意願書的據點，有疑慮也隨時致電更新處同仁諮詢、求證，不隨意聽信謠言，讓所有權人能在獲得正確資訊的狀況下做出最有利的判斷，更是第二階段意願達標的關鍵。

更新處表示，本案後續將由台北住都中心模擬更新後房型及權值，讓住戶依居住需求選屋，同時對於房型、位置及差額找補等有概念，住都中心也會一併調查住戶對新家的建築需求，若第三階段選配率達90%，將把住戶需求做為招商條件的重要依據。

另外，最新一季的公辦都更7599專案計畫已升級上線，不但鬆綁每年受理10案的限制，更放寬意願書受理格式，讓公辦都更程序更便民。更新處呼籲，計畫受理期限至2024年8月31日止，歡迎有需求的市民踴躍申請。想了解相關內容，可申請「十五人連署法令說明會」，請至臺北市都市更新處網站查詢，或撥打專線02-2781-5696轉分機7599由專人竭誠為您服務。

公辦都更 都市更新 2024

延伸閱讀

免費滑冰！南港「中信園區戶外滑場」開放 日期場次、冰鞋免費借、品牌優惠全攻略

板南線延伸汐止區公所可行性？ 議員盼減雙北民眾轉乘數

徐巧芯又違規...競總看板尺寸超大 北市府令限期改善

不用站到底！返鄉投票期間高鐵票賣完怎麼辦？ 內行人曝1解決方案

相關新聞

紅海危機！全球貨櫃輪空班警報大響 恐上演斷鏈危機

全球貨櫃輪空班問題拉警報。據了解，2024年1月深圳鹽田港歐洲航線的大船船期顯示，1月已經有六天出現空班（Blank S...

鋼鐵公司 ArcelorMittal 採用神基強固平板提升生產力

法國ArcelorMittal自2020年起與神基（3005）旗下子公司神基科技 (Getac) 合作，其位於法國敦克爾...

仁寶醫療布局7年 陳瑞聰從門外漢變「醫科大學生」

仁寶（2324）今年成立40週年，集團大家長許勝雄宣布：金寶跟仁寶在新事業將改採掠奪式成長，藉此脫離「毛三到四」，親密戰...

桃園房市降溫！專家：建商回雙北、量縮逾900億

住展雜誌統計，2023年北台灣（北北基桃竹宜）新成屋、預售屋住宅推案量約1.1兆元，較2022年減少約1,521億元，年...

公辦都更7599兩個月整合130戶 北市府啟動模擬選屋第2案

公辦都更7599專案計畫新春再開紅盤。繼台北市信義區虎林街60巷公辦都更案，南港產專區單元2-25也於兩個月整合130戶...

萬海買碳權 挺航線碳中和

萬海（2615）積極履行企業永續承諾，認購台灣碳權交易所首批商品，獲國際認證單位GS（Gold Standard）認證的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。