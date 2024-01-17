打房怪現象…台中市區房價跳漲單坪破60萬 建商卻叫苦

鄉林集團董事長、商總主席賴正鎰今天說，政府二年多來祭出八波打房政策，加上工料雙漲及通膨影響，台中市區房價3年來從單坪20多萬元「跳漲」到開價都破60萬元，他覺得不可思議，但房子有人買；建商面對央行限動令唉唉叫，土地、建材成本大幅上升，要買地一靠近就被買走，「建商很苦」，淪為年營收3%的艱苦行業。

他透露，台灣最快將在今年七月開徵碳費，營造廠與開發商都接到原物料，像是水泥廠的預告今年將調價的正式通知，漲幅約15%，初估房價約上漲3%到5%，今年因消費者已看到開徵碳費取向都出來看房，近一個多月來客大幅回升。

他觀察，去年推案量約2.1兆，因台灣因中央銀行祭出「購地貸款須於18個月內動工」的限動令，現在台中建商唉唉叫，近半年銀行大幅縮銀根，例如貸款原本七成，縮至四成，迫使建商短期推案，加上現金流限制必須推案，預估今年推案量應會維持去年的量，呈現「價穩量平」格局。

賴正鎰指出，這二年多來房市受政府八波打房政策，加上工料雙漲及通膨影響，呈現跳漲現象，房價似乎完全回不去。他忍不住感嘆，台中是他40年來沒有看過的現象，台中3年前市區平均每坪單價20多萬元，現在房價不管哪個重劃區，每一建案開價都破60萬元，他覺得不可思議，但消費者還是可以接受。

賴正鎰認為，土地、建材成本大幅上升、這是非常嚴重問題，建商很苦，一塊喜歡土地馬上要買了，靠近之後，又被另一家買去，粗算利潤13%，除以開發期四年，一年利潤約2%到3%，現在艱苦行業，營建業、建築業已變成和科技業一樣，年營收3%，所以很艱苦。

他指出，同業之間又很競爭，業者現在口袋都「飽飽的」，滿袋現金，去年土地由70多萬降到60多萬元，但近一個月來又很多人在買地，土地價格又漲。在這一波二到三年，建商土地買夠了，也都賺到了，推案開價60多萬也是有人買，出現一個現象，總價大幅下降，坪數下降，已經沒有看到坪數超過55坪房子，疫後通膨，消費者生活方式改變，小家庭買二房居多。