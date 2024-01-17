綠色通膨來襲建商成本頂得住？「不動產業良心」的她這樣看

有不動產業良心之稱的中華民國不動產協進會理事長暨龍寶建設董事長張麗莉指出，現在營建業面臨兩大經營困境，就是高建築成本、勞工短缺，其中高建築成本部分，今年起又有碳費上路、2025年開徵碳費的影響，建商成本勢必受到影響，但這波綠色通膨影響程度有多少，目前還無法評估，還要看相關碳費計算方式，以及政府減排落實程度到哪裡而定。

除了龍寶建設外，包括潤泰、元利、樂樺、華固等高品質品牌建商均表示，這次碳權交易，營建業在上游廠商受到製程改變，確實在成本上遇到不小壓力，不過初期會希望從自身成本管控上做起，從成本、工序等著手，先把自己能做的先做好，自身能做的先把關，再看政府接下來相關規範訂定的細部內容，再來做進一步評估。

張麗莉說，目前不動產業光是碳費來說，「對內」部分，將面臨來自上游供應商的生產成本增加，這部分恐將同步拉高建商的營建成本。而這些上游廠商的成本上升，主要來自供應商的製程、設備等因需配合低碳所做更新所推升；「對外」部分，若建材需從國外進口，可能還需加計原物料或建材進口的「碳匯」費用。

另外，張麗莉表示，建築業現在另一大困境就是缺工，在少子化的衝擊，加上營建業工地的環境，相對其他產業來得高壓，願意投入產業的人才相對少，讓缺工問題更加嚴峻。

她指出，以市況來說，若政府允許產業雇用移工，短期雖能緩解人力荒，但實務上雇用移工成本不低，甚至聘雇移工成本還高於本國勞工，舉例來說，除了基本薪資外，業者還需包辦每個月的吃、住費用，光是這些雜項支出，建商費用就多出二、三成，這還不算外加的報稅稅費。

她表示，若把所有相關支出加總，雇用移工成本恐高於本國勞工，而這還只是做一般勞力服務的工人，若是雇用外來的專業技術工人，成本恐讓建商吃不消。

張麗莉分析，由於全球減能減排所產生的碳權交易在台灣剛要啟動，政府、不動產業都在摸索、嘗試，市場都在觀察影響性有多少，只要是有品牌、有信譽的建商，相信都會一定會從自身管理先做起。

張麗莉強調，全球因應氣候暖化，積極投入ESG、減碳排的行列，但政府若能趁此機會順勢引導產業升級，並從源頭、上游供應鏈開始，提撥一筆預算，透過減稅、低利、高額貸款等誘因，將綠色建材做到模組化或預鑄化發展，且率先從社宅做起，不僅能做到不動產業的產業升級，還能同步解決缺工、料漲問題。

她認為，雖然不動產業綠色轉型之路的初期看不到成果，但相信整體建築業、建商、民眾都願意支持，「一個有高度、遠見的領導者，會以長期利益去著手」，產業能否藉由這波綠色浪潮同步做到產業升級、解決缺工和料漲的問題，並做到政府、產業、民眾三贏的大格局，考驗著政府的智慧。