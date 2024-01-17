快訊

朱立倫為總統敗選致歉 「我會堅定奮戰到任期結束」

柯建銘推估新國會龍頭之爭 民眾黨自提人選保送韓國瑜

夫輾死妻拖行…稱「她自己鑽車底」 岳父苦追三年揭真相

永豐ATM領外幣全台通成績單曝光！日圓逾8成最夯

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

國人出國突破千萬人次，因應民眾提領外幣需求，永豐銀行表示，旗下分行提供美金、日圓、人民幣及港幣等外幣現鈔，除營業時間至臨櫃提領外，也可於24小時營運的外幣自動櫃員機（ATM）隨時提款；根據統計，最熱門為日圓、占總提領筆數85%。因應國人赴日本旅遊熱潮，即（17）日起，至永豐銀行全台逾百部ATM提領外幣、完成指定任務，有機會獲得日圓旅遊金或抽中日本雙人來回機票。

全台佈建外幣ATM　提領日圓最熱門

永豐銀行表示，全台125間分行中，約95%設有外幣ATM、總數逾130台。為方便民眾出國所需，外幣ATM常見於使用需求較高的商圈與交通據點，例如：台北車站、機場捷運沿線周邊的分行。根據統計，永豐外幣ATM使用率呈現逐季成長趨勢，去年第四季ATM外幣提領筆數相較前(2022)年同期成長約1.5倍，除日圓占比最高外，人民幣及美金次之。

ATM領外幣享優惠　再抽旅遊金&機票

為鼓勵民眾運用外幣ATM，永豐銀行表示，自永豐ATM以新臺幣帳戶提領外幣現鈔免手續費，並享美金現鈔匯率減2分、日圓現鈔匯率減0.02分、港幣及人民幣現鈔匯率減0.2分優惠；也可善用「週三匯元日」換匯減分優惠時段，線上先換匯再到ATM領鈔。

即日起至5月31日再推「出國幣倍鈔能力」活動，永豐銀行表示，於ATM以外幣帳戶提領等值新臺幣10,000元外幣（含）以上，有機會獲得日圓8,888旅遊金（每月10名）、同時完成網路投保旅平險，還有機會抽中日本雙人來回機票（每月1組）。詳細資訊請連結永豐銀行官方網站、客服FAQ或「出國幣倍鈔能力」活動網站查詢。

永豐銀行 ATM 日圓

延伸閱讀

香港來回機票2000起！大灣區航空「兩人同行」最狂促銷 加碼再享免費20公斤行李托運

最牛一輪／訊芯衝鋒 永豐36拉砲

林榮三基金會、聯邦銀合捐633萬 日震災善款破2.5億

這2字不講全身癢！他曝ATM一幕引逾8千人共鳴 3句話秒認正港台灣人

相關新聞

永豐ATM領外幣全台通成績單曝光！日圓逾8成最夯

國人出國突破千萬人次，因應民眾提領外幣需求，永豐銀行表示，旗下分行提供美金、日圓、人民幣及港幣等外幣現鈔，除營業時間至臨...

踩三分之一紅線不行！凱擘要拿新彰有線電視用戶 NCC 尚未同意

公平會昨（16）日以聯合營運、未落實承諾為理由重罰凱擘集團及大股東大富媒體各5,000萬元。國家通訊傳播委員會（NCC）...

新法上路買房小心！他想買一樓結果變地下室

土地法34條之1執行要點修正案今年1月1日生效，一般認為，此修正案只是對共有物優先購買權進行微調，影響不大，但實際情況不...

刷新西門町紀錄！手搖、拉麵雙店面每坪397萬登樓店王

疫後觀光客回流，不僅店租金行情回升，店面買賣也出現新高，據實價登錄，中華路一段的一樓店面，屋齡已50年，去年8月交易總價...

人潮就是錢潮 新北這站捷運店面租金逐漸趕上北市東區

捷運站人潮多也帶動店面生意。永慶房產集團統計2023年前11月新北市42個捷運站周邊平均店面租金，新埔站店面以近3,50...

全球人工關節置換市場強勁 聯合骨科長線動能可期

全球人工關節置換市場強勁增長可期，預期未來五年複合年均成長率達6.9%，主要趨勢包括高齡化、肥胖、糖尿病患病率、關節炎以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。