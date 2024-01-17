全球人工關節置換市場強勁 聯合骨科長線動能可期

全球人工關節置換市場強勁增長可期，預期未來五年複合年均成長率達6.9%，主要趨勢包括高齡化、肥胖、糖尿病患病率、關節炎以及運動和事故相關的骨科損傷需求上升，預期整體增速將遠超骨科相關需求的3%~5%，法人建議可以關注成功切入此全球寡占市場的聯合骨科（4129）。

聯合今（17）日股價表現較為疲弱，雖然早盤以88元小幅開高，截至11點30分盤中最低達84.6元，小跌2%左右，成交量僅超過450張，不過股價自去年11月初以來，大約成長30%左右。

法人分析，聯合為亞洲唯一通過美國FDA、歐盟CE認證的人工關節製造商，以自有品牌United行銷，全球市占0.5%。近兩年，聯合營收增長率超過行業平均水準，除受到疫情導致需求遞延的影響外，在2022年第4季，成功打入法國市場，原本的供應商缺貨成進軍歐洲市場契機，擴大歐洲市場份額。

台灣市場則受惠取得對手市場占有率（market share）及自費產品銷售增加年增 9~15%，均顯見聯合產品在各地推廣有成，雖集採影響中國市場營收占比自30%下滑至7%，然考量集採價格再大幅滑落可能性低，長期或有機會實現以價換量使營運動能重啟，因此法人認為聯合長年營收、獲利可望維持20%、25%左右的成長。不過目前法人尚未給予投資評等。