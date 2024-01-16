整理包／你也貢獻了嗎？國內4大航空2023年大復甦 營收、年終都寫新紀錄

熬過新冠疫情的3年低迷，航空業2023年迎來疫後大爆發。疫情過去，世界終於恢復正常交流，即使機票比疫前漲了不少，為了填補3年沒出國的空白，國人仍毫不手軟，也造就航空業的大復甦。國籍航空從去年年底開始陸續公布年終獎金，到底哪一家員工最幸福？請見下面整理。

國內4大航空公司2023年營收、年終表現。 製表／聯合新聞網

中華航空

國籍航空老大哥華航2023年客運與貨運皆表現出色，全年合併營收1,848.19億元，年增幅22.62%，寫下歷史新高。

華航10日表示，在所有員工及企業工會對公司政策的配合及支持、勞資共同努力下，2023年繳出斐然營運成果，年終獎金發放平均約5個月基本薪，另加2萬元激勵金，2024年平均調薪4%（不含年度晉支）。

長榮航空

長榮航2023年全年合併營收達2,003.56億元，年增45.11%，其中客運營收1,357.92億，年增326.01%。

全年營收首度突破2000億元大關，長榮航空去年12月25日宣布，感謝同仁一年來與公司共同努力打拚，包括長榮航空與轄下公司航勤、空廚、倉儲及航太在內，平均發放6個月年終獎金，創公司成立以來最高紀錄。並且將視各公司盈餘狀況，於2024年中額外發放員工酬勞獎金。

薪資部分，2024年起地勤及空服員平均加薪5,000元，機師依職等不同調整11,000至20,000元。

星宇航空

2019年一開航就受到疫情衝擊的星宇航空，疫後的第一年飛快成長，2023年營收屢創新高，全年累計224.72億元，年增率達568%，創下歷來新高。

星宇航空於去年12月21日率先公布年終獎金時表示，2023年是首次迎接正常旅運壓力的「營運元年」，雖尚未能有大幅盈餘，為感謝全體同仁的付出與辛勞，年終發放與去年相同的1個月，及調薪2,000元，並新增交通津貼1,000元。

台灣虎航

台灣唯一低成本航空台灣虎航，2023年全年營收124.7億元，年增31.1%，創下新高。

董事長陳漢銘15日宣布，年終獎金平均10.8個月，最高14個月。他在記者會上表示，全體員工拚全力挺過疫情風暴，為回饋團隊同仁努力，端出民航史以來最高的年終額度。

除年終外，2024年也全面調薪，平均薪資調幅4%，平均固定薪資則加3000元，平均薪資調幅11.48%，另有伙食津貼增加12%。