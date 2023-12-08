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配合國際減碳趨勢 國籍航空最快可能2024年就要買碳權

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
配合國際減碳機制，民航局依循國際民航組織（ICAO）規範，完成國籍航空減碳法制化，以2019年碳排為標準，2021至2023年需維持零成長，2024至2035年需降至2019年的85％，若未能達標最快2024年將須開始購買碳權。桃園機場公司提供
配合國際減碳機制，民航局依循國際民航組織（ICAO）規範，完成國籍航空減碳法制化，以2019年碳排為標準，2021至2023年需維持零成長，2024至2035年需降至2019年的85％，若未能達標最快2024年將須開始購買碳權。桃園機場公司提供

配合國際減碳機制，交通部民航局依循國際民航組織（ICAO）規範，完成國籍航空減碳法制化，以2019年碳排為標準，2021至2023年需維持零成長，2024至2035年需降至2019年的85％，若未能達標最快2024年將須開始購買碳權。

民航局指出，ICAO於2016年第39屆大會中，制定「國際航空業碳抵換及減量計畫」（CORSIA），並視為全球國際航空業唯一市場機制。根據ICAO制定的CORSIA機制執行標準，國際航空業二氧化碳排放量，以2019年碳排為標準，2021至2023年需維持零成長，2024至2035年需降至2019年的85％，並於2050年達到淨零目標。

民航局表示，已將航空業減碳法制化，並告知六家飛航國際航線的國籍航空公司，依循ICAO減碳機制，除要求航空公司必須遵照辦理外，也會規範、輔導國籍航空減碳工作。

官員說，探排量是三年結算一次，超標就須購買碳權，國籍航空2019至2022年減碳目標確認可以達成，今年復甦狀況為2019年的七成，明年結算應不會超標，但2024年若成長快速，雖然2027年4月底才知道2024至2026年碳排量是否超標，但國籍航空若預期可能超標，可視國際碳權價格（目前一噸約10至12美元）較低時先行購買，因此，航空業者最快2024年就須購買碳權。　

至於航空公司碳排量的監測、認證作業，民航局表示，在ICAO確立CORSIA機制後，民航局已著手建置我國相關機制，於2019年指定全國認證基金會（TAF）為我國CORSIA國家認證機構，並由TAF指定兩家符合CORISA機制的查驗機構名單。2019年開始，民航局透過此一模式，協助國籍航空公司執行碳排放監測、申報作業，並由TAF執行查證工作。

民航局長林國顯表示，參照ICAO策略，民航局與國籍航空業在CORSIA機制下，會透過精進航管營運操作、強化機場營運管理、採購節省燃油的新機、改善營運效率等方式，來履行航空業的環保責任，與各國航空業一起實現國際航空淨零目標。

2024 民航局 航空業

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