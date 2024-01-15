國會三黨不過半 房仲公會：大力蓋政策恐使房價難降

總統大選落幕，出現國會三黨不過半新局，未來政策需政黨合作才有機會落實。中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會）表示，從三黨候選人對住宅與不動產的政見來看，皆大同小異，只有程度不同，未來政策不確定性少。

但樂觀中也藏隱憂，房仲全聯會不動產智庫委員、逢甲大學土地管理學系教授陳建元表示，「大力蓋」與「大力補」的政見都是持續既有的政策，也都是短期、治標型政策，未來若續實施，將會形成市場價格僵固性的副作用，甚至還有促使成本面推升通膨的壓力，將進一步擴大「價量背離」的市場走勢，對不動產市場長期發展而言並不健康，這樣的「短多長空」格局，恐會是不動產業最大的隱憂。

房仲全聯會不動產智庫總會長林金雄表示，這次三黨住宅政見最為一致的就是「大力蓋」社會住宅，只有數字的不同而已，以賴清德副總統的百萬社宅為為最高標，其中包含25萬戶直接興建，未來還要透過市地重劃與區段徵收取得更多社宅用地。

只是現今缺工又要低碳環保，與民爭工爭料，恐會推高營建成本，讓房價更難下降；而透過重劃與區徵取得社宅用地，也會墊高開發成本與提高土地標售價格，在在都使房價更難以下降。

另外，三黨也都相同的政見便是青年優惠貸款，林金雄指出，雖幫助有剛需的年輕人提早購屋，但長期是否有能力還款？也終將會成為不動產市場的新風險因子。最後是，三黨都提倡「大力補」的租金補貼政策，也會讓業者與房東更有底氣堅持房價，不會輕易被政府的打房政策所撼動。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，政策若能強力穩定土地價格，不要再讓成本面與政策面去推升房價，這才是新政府最應著力之處；三黨的住宅政見將使未來房地產市場朝向「租管售一體」的潮流方向走，但不動產市場法規面仍需因應與整合，需要未來三黨在立院合作，共同創建合理房地產市場結構，避免成本堆疊與不當轉嫁，房屋市場才能走上短多長多的格局。

房仲全聯會不動產智庫認為，政府應扮演 「大力公」的角色，也就是大力強化公權力，一是堅持公權力的執行，讓土地開發與糾紛處理不再曠日廢時，才可望加速都更與重劃的進度。二是以公權力協助中小業者數位轉型，解決缺工問題與提升數位化程度，降低營建與營運成本，才有辦法協助政府建設並管理上百萬之社宅。