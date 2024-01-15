快訊

選後房市有「四變」 專家：蔡政府無效的打房政策將大轉彎

戴資穎重返羽球世界第3！為台灣球迷「不當行為」向印尼好手道歉

遭控性騷提告踢鐵板…陳建州未提再議 大牙確定獲不起訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國會三黨不過半 房仲公會：大力蓋政策恐使房價難降

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
房價示意圖。聯合報系資料照
房價示意圖。聯合報系資料照

總統大選落幕，出現國會三黨不過半新局，未來政策需政黨合作才有機會落實。中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會）表示，從三黨候選人對住宅與不動產的政見來看，皆大同小異，只有程度不同，未來政策不確定性少。

但樂觀中也藏隱憂，房仲全聯會不動產智庫委員、逢甲大學土地管理學系教授陳建元表示，「大力蓋」與「大力補」的政見都是持續既有的政策，也都是短期、治標型政策，未來若續實施，將會形成市場價格僵固性的副作用，甚至還有促使成本面推升通膨的壓力，將進一步擴大「價量背離」的市場走勢，對不動產市場長期發展而言並不健康，這樣的「短多長空」格局，恐會是不動產業最大的隱憂。

房仲全聯會不動產智庫總會長林金雄表示，這次三黨住宅政見最為一致的就是「大力蓋」社會住宅，只有數字的不同而已，以賴清德副總統的百萬社宅為為最高標，其中包含25萬戶直接興建，未來還要透過市地重劃與區段徵收取得更多社宅用地。

只是現今缺工又要低碳環保，與民爭工爭料，恐會推高營建成本，讓房價更難下降；而透過重劃與區徵取得社宅用地，也會墊高開發成本與提高土地標售價格，在在都使房價更難以下降。

另外，三黨也都相同的政見便是青年優惠貸款，林金雄指出，雖幫助有剛需的年輕人提早購屋，但長期是否有能力還款？也終將會成為不動產市場的新風險因子。最後是，三黨都提倡「大力補」的租金補貼政策，也會讓業者與房東更有底氣堅持房價，不會輕易被政府的打房政策所撼動。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，政策若能強力穩定土地價格，不要再讓成本面與政策面去推升房價，這才是新政府最應著力之處；三黨的住宅政見將使未來房地產市場朝向「租管售一體」的潮流方向走，但不動產市場法規面仍需因應與整合，需要未來三黨在立院合作，共同創建合理房地產市場結構，避免成本堆疊與不當轉嫁，房屋市場才能走上短多長多的格局。

房仲全聯會不動產智庫認為，政府應扮演 「大力公」的角色，也就是大力強化公權力，一是堅持公權力的執行，讓土地開發與糾紛處理不再曠日廢時，才可望加速都更與重劃的進度。二是以公權力協助中小業者數位轉型，解決缺工問題與提升數位化程度，降低營建與營運成本，才有辦法協助政府建設並管理上百萬之社宅。

房仲 全聯 房價

延伸閱讀

新科民眾黨立委將推動國會聽證調查制度

我邦交國瓜地馬拉總統就職典禮延後！國會保守派議員阻撓宣誓

民進黨國會席次未過半...陳建仁昨請辭被蔡總統慰留 留到520機率高

PO文恭喜賴蕭配打破8年魔咒 陳水扁籲民眾黨：未來國會別逢賴必反

相關新聞

選後房市有小陽春？ 一表看出這趨勢很明顯

總統大選落幕，房仲觀察歷屆總統大選前、後年及選舉當年買賣移轉棟數指出，大部分成交明顯提升是在選後一年。

國會三黨不過半 房仲公會：大力蓋政策恐使房價難降

總統大選落幕，出現國會三黨不過半新局，未來政策需政黨合作才有機會落實。中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲...

北市房屋「老來俏」 這區40年老宅交易占比近六成

台北市新建案價格貴到令人卻步，價格相對友善的老屋成為了很多購屋民眾的首選標的。東森房屋彙整內政部資料，近一年以士林區屋齡...

選後房市有「四變」 李同榮：打房政策將大轉彎

總統大選落幕，房市趨勢專家李同榮表示，執政黨雖繼續執政，但由於年輕選票大幅流失，高房價民怨持續升高，預料新政府房產政策會...

紅海危機短期化解機率降低 貨櫃輪高運價恐成常態

美英聯軍對葉門武裝團體青年運動組織（又譯胡塞）在葉門境內的目標發動襲擊後，其危機加劇勢將進一步降低航商行經紅海的意願，貨...

紅海危機下…航商競爭力 面臨大洗牌

貨櫃航商今（15）日起將大漲一波運價，不過，航商們均表示，漲價已經勢在必行，業界關注的重點在於，船舶能否順利調度，以利艙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。