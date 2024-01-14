經濟選書／建立好奇心團隊

在你開始尋找合作對象之前，先瞭解你自己的優勢和劣勢。約納坦．拉茲－佛里德曼（Yonatan Raz-Fridman）是一位成功的連續創業家，他創立了Kano Computing。這是位於倫敦的新創公司，提供硬體設備讓兒童自己組裝電腦，再用自己組裝的電腦編寫程式。

他指出，你不需要對自己感興趣的領域瞭若指掌；你只需要知道在哪裡補足空白。他說：「如果你想成立一家跟人工智慧相關的新創公司，你不需要成為AI方面的專家。只須找到厲害的科學家，說服他們成為公司的一分子」，一起解決問題。

組建好奇心團隊時，人選要具備以下關鍵的CURIOUS特質。

有合作精神(C)：尋找的人選應該能夠與他人合作解決問題，勇於面對錯誤負起責任，不會爭功諉過，主動聽取其他組員的心聲。此外，人選應具備靈活的適應與組織能力，思考時能重視長遠的影響。

毫不掩飾對研究主題的熱情(U)：合作對象應打從心底對你的計畫感到興趣。還須具備以下特質，包括健康的自信心、毅力、熱情、積極的心態、專注力。

韌性(R)：在創造與發明的路上，會遇到許多障礙，因此尋找的人選須有強大復原力，才能克服一路上遇到的挫折與挑戰。

打破傳統思維(I)：尋找樂於挑戰現狀、特立獨行的人，他們勇於說出別人不見得想聽到的真相。

對自己領域以外的世界充滿好奇心(O)：這種好奇心並非出於義務或工作，是純粹地感到好奇，不會侷限於自己的工作，而是擁有開闊的視野和廣泛的興趣，還能將自己的興趣與他們為你做的事情相結合。

急迫感(U)：人選要有執行力，能將抽象想法轉化為具體可行的行動。能幹的人通常具有街頭智慧、專業技能、相關經驗。能夠完成任務的人知道如何妥協，但不參與辦公室的權力鬥爭或八卦。

追求驚喜(S)：合作對象應該喜歡嘗試新的東西，對一連串的研究主題沒有固定或僵化的想法，也會受新穎的想法和不一樣的經驗所吸引。（摘自《好奇心行動攻略》，大塊文化出版）