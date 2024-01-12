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接單順便留履歷！漢堡王向外送員招手 祭6000元伙食費徵才

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
漢堡王目前全台門市96店，今年預計開出10家以上的新店，在台家數規模可望突破100店。（美聯社）
漢堡王目前全台門市96店，今年預計開出10家以上的新店，在台家數規模可望突破100店。（美聯社）

速食人氣品牌漢堡王近五年展店腳步不斷，目前全台門市96店，今年預計開出10家以上的新店，在台家數規模可望突破100店。為因應新開門市需求，近期積極廣招人力，今（12）日發布求才公告，挖角外送平台的外送員當夥伴，祭6000元伙食費徵才。

近幾年外送商機逐年成長，加上努力跑單就等於薪水保證，讓不少人轉投外送職場加入外送行列。然而隨著疫情漸緩，外送市場也趨近成熟飽和，不少外送員也感慨接單量、接單酬勞縮水，月收不穩定。

漢堡王向外送平台的外送員挖角，鼓勵在接單順便留履歷，也可臨櫃洽詢職缺。漢堡王廣告文宣祭出暖心牌「天晴天雨，這些年，每日十數小時奔波的辛勞，我們看的見，如果您累了，這個能遮風避雨的大家庭，歡迎您！我們的火烤肉餅，是速食店獨家獨門，漢堡多樣與美味，每日協助配送的你們，是最清楚的」文宣一出，也讓年關將近考慮轉職的外送員直接臨櫃問職缺內容，趕時間還可以先掃碼、後續留履歷，適合人選將由門市店經理致電邀約。

漢堡王徵求門市管理幹部，祭出平均月休9~10天，一個月年終，三節、婚喪生育及員工旅遊補助俱全，發展性強，工作穩定。管理幹部有免費餐飲，一班次兩餐，每月能省去5000~6000元外食的可觀花費。另外，也徵求時段兼職人才，給班時段彈性，可兼顧跑單需求，每排班四小時即供餐，亦可節省外食花費。

外食 速食 履歷 漢堡王

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