高雄輕軌宅全線房價漲 這站奪房價漲幅及買氣雙料王

高雄環狀輕軌今年元旦正式成圓，38個站點全線通。台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，2023年輕軌全線房市交易，對比2017年第一階段通車後，近七年來，高雄輕軌各站周邊房價全線上揚，最低漲幅至少1成起跳，而漲幅最高的站點，是才剛完工通車的科工館站，漲勢一鳴驚人，房價三級跳，每坪從13.5萬元躍上3字頭，漲幅高達124.9%，不僅榮登高雄輕軌宅漲幅王，科工館站周邊房市交易量同樣為全線最高，佔比達7.5%，一舉拿下高雄輕軌宅，房價漲幅及買氣雙料王。

台灣房屋巨蛋博愛加盟店店東陳揚智表示，科工館站為高雄傳統購屋熱區，剛性需求旺盛，早在輕軌通車前，受鐵路地下化新設台鐵科工館站及大順陸橋平面化，大幅優化生活圈機能，房價已先漲一波，該區新案主推景觀輕豪宅，如「歐美森青道」最高單價已達48.4萬元，周邊中古大樓如「高博館」、「科學家大廈」近年最高也有約6成漲幅，再隨輕軌機能到位，新屋價高、中古補漲，攜手拉高房價水位。

前五大漲幅區還包括五權國小站，每坪房價從13.6萬元上揚至28.8萬元，漲幅同樣翻倍高達112.6%，摘下漲幅第二名，其他像是鼓山站、凱旋武昌站及駁二蓬萊站均有約8成漲幅。

陳揚智指出，觀察前五大漲幅區，就有四站房價從1跳2字頭以上，這幾個站點商圈，多屬舊市區，以往較缺乏有力拉抬房價的利多題材，中古房價普遍基期較低，受惠輕軌機能挹注，同時磁吸建商進場推出輕軌機能宅，新案助漲，房價補漲力道也相對明顯，如五權國小站，周邊多為中古透天公寓，大樓產品供給少，輕軌宅文化潤隆新案進駐，成交均價站穩3字頭，也拉升區域房價表現。

另外，觀察2023年輕軌沿線房市交易最熱門的站點，除了買氣王冠軍科工館站，臺鐵美術館站則以7.4%交易佔比，位居第二，其他包括內惟藝術中心站、龍華國小站及高雄展覽館站，均入榜輕軌宅五大買氣王。