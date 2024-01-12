高雄輕軌成圓！38站房價全漲 這2站最猛翻一倍

高雄環狀輕軌今年元旦「成圓」，38個站點全線通車，台灣房屋集團統計實價資料，2017年第一階段通車後，近7年來，高雄輕軌各站房價全部上揚，漲幅至少1成，漲幅最高的站點是才通車的科工館站，每坪從13.5萬元躍上3字頭，漲幅達124%，不僅是高雄輕軌宅漲幅王，交易量同樣為全線最高，佔比達7.5%，拿下高雄輕軌宅房價漲幅及買氣雙料王。

台灣房屋巨蛋博愛加盟店店東陳揚智表示，科工館站為高雄傳統購屋熱區，剛性需求旺盛，早在輕軌通車前，受鐵路地下化新設台鐵科工館站及大順陸橋平面化，大幅優化生活圈機能，房價已先漲一波，該區新案主推景觀輕豪宅，如「歐美森青道」最高單價已達48.4萬元，周邊中古大樓如「高博館」、「科學家大廈」近年最高也有約6成漲幅，隨輕軌機能到位，新屋價高、中古補漲，攜手拉高房價水位。

前五大漲幅區還包括「五權國小站」，每坪房價從13.6萬元上揚至28.8萬元，漲幅同樣翻倍高達112.6%，摘下漲幅第二名，其他像是「鼓山站」、「凱旋武昌站」及「駁二蓬萊站」均有約8成漲幅。

高雄輕軌宅五大漲幅人氣王 資料來源／台灣房屋

陳揚智指出，觀察前五大漲幅區，就有四站房價從1跳到2字頭以上，這幾個站點商圈，多屬舊市區，以往較缺乏有力拉抬房價的利多題材，中古房價普遍基期較低，受惠輕軌機能挹注，同時磁吸建商進場推出輕軌機能宅，新案助漲，房價補漲力道也相對明顯。

如「五權國小站」，周邊多為中古透天公寓，大樓產品供給少，輕軌宅「文化潤隆」新案進駐，成交均價站穩3字頭，也拉升區域房價表現。

觀察2023年輕軌沿線房市交易最熱門的站點，除了買氣王冠軍「科工館站」，「臺鐵美術館站」則以7.4%交易佔比，位居第二，其他包括「內惟藝術中心站」、「龍華國小站」及「高雄展覽館站」，均入榜輕軌宅五大買氣王。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，五大熱門房市站點分布於科工館商圈、美術館、農十六特區及亞洲新灣區，皆為高雄發展條件豐沛的主力購屋熱區，具備地段優質、生活機能佳、發展潛力高等優勢，住宅供給與人口旺盛，房市發展熱絡。

她表示，隨輕軌機能到位，填補了商圈原本缺乏的大眾軌道運輸機能，推動區域買氣旺上加旺，輕軌環狀路網串連各站點形成大生活圈，帶動城市觀光，也成為學生、上班族通勤新選擇，迎來大紅利，輕軌宅整體價量表現後勢可期。