進可攻退可守！這裡透天一屋難求 三類人搶買

最近幾年伴隨房價的高漲，小宅化趨勢愈來愈明顯，不少購屋民眾都紛紛搬離透天住進小坪數的大樓華廈，不過，澎湖卻是個例外。東森房屋研究中心彙整實價資料，2023年馬公華廈成交件數僅57件，相較於2021年110件，大減近一半；反觀透天，交易量與3年前相比基本持平，而且平均成交總價還從896萬元增加到1,020萬元，漲幅超過1成。

東森房屋澎湖光復加盟店店東徐麗雪表示，現在澎湖的新建大樓華廈愈蓋愈小、愈賣愈貴，中古透天不僅價格親民，而且還有長期置產和改建民宿的投資價值，自然更受購屋民眾青睞。

徐麗雪指出，澎湖身處離島，受一般住宅用地丶建敝率以及容積率等因素影響，澎湖的土地取得成本會比台灣地區高出很多，再加上缺工少料、原物料上漲，建商為了盡可能地提升銷量、創造利潤，近年推案大多以小坪數住宅為主，雖然看似購屋總價被壓低，但實際上的成交單價卻在不斷提高。

對於很多有預算考量的小資族或首購族來說，與其花高單價購買蛋黃區的小宅產品，不如轉而購買蛋白區的、可「農變建」的透天，二者在價格上的差異並不大，而且這類透天除可用來自住外，還兼備長期置產和改建民宿的投資價值，可謂是進可攻退可守的一個選項，也正因如此，澎湖地區的透天交易量能依然相當有撐。

徐麗雪指出，馬公市是澎湖縣唯一的縣轄市和縣政府所在地，也是澎湖縣最重要的都會區，近年來在馬公買房置產的民眾大致可以分為三類：

一、父母親為年輕子女買房置產，既可當住家又可當民宿。

二、打算長期持有的置產族群。

三、離島以及偏鄉的居民，馬公是澎湖的交通中心，若搬家到馬公，外出相對會方便很多。