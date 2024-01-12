2023年10大代銷推案量6854億 海悅連5年蟬聯寶座

根據591新建案統計，2023年10大代銷接案量合計約6,854.6億元，較前年縮水近千億，年減12.1%；觀察各代銷，由海悅廣告蟬聯龍頭寶座，從統計至今已連續五年稱霸，若以成長幅度來看，甲桂林廣告2023年接案量大豐收，成長超過4倍，以黑馬之姿一舉拿下10大代銷第四名。

海悅去年全台接案量達2196.1億元，版圖遍及全台，百億指標案包括北市大安「Diamond Towers 台北之星」、台南東區「浩瀚無極」、台中烏日「達麗白天鵝新高鐵」、台南安南「南科悦揚」、桃園中壢「宏普序時代」。

第二為甲山林，接案量1201.9億元，策略上瞄準就業需求強勁的區域布局，包括北市科「士科潤山」、土城「甲山林金城帝寶1號」、「甲山林金城帝寶2號」，及新北第二行政中心「甲山林市政官邸2號」、「都廳大院2」與高雄橋頭「橋科大極」。

同樣總銷破千億的還有新聯陽機構，去年仍以雙北為主要戰場，除了「晴空大地」、「A2a自由綠洲」、「馥華之丘-四季」等指標首購案外，2023年更不畏豪宅市場受私法人購屋許可制、限貸令影響，承攬「鑄慕」、「勤美璞真-城仰」等預售豪宅案，接案靈活多元。

第四為甲桂林，去年接案大豐收，總銷共544億元，成長逾4倍，指標案包括自身跨足建築業的大隱開發，推出位於北市信義區的「大隱青后」，同時看好西區門戶計畫發展，接下百億大案「宏國大道城」。

持續精耕北桃的信義代銷，2023年接案量465億元，指標案包括總銷100億的「新濠一滙」及總銷65億的「好風采」。

第六名新高創廣告，2023年接案遍布全台，總銷共378億元，指標案包括台中南屯「勝美琚」及桃園八德「織未來」。

同樣為榜上常客的還有漢華行銷，2023年接案總銷312.3億元，去年接案以桃竹地區為主，又以位於青埔的「和發水慕白」、「大華畔」挹注最多。

有中台灣代銷天王之稱的萬群廣告，2023年重返榜單，接案量254億元，深耕台中的萬群地產，去年主攻蛋黃區，像是水湳經貿園區「親家中央公園」、14期重劃區「豐禾」、「豐穗」、七期重劃區「鉅陞國際 V市政」。

反觀新理想廣告去年則聚焦在桃園蛋白區，包括八德擴大重劃區、客運園區、草漯重劃區、A10山鼻重劃區，因此2023年接案總銷僅201.3億元，相較2022年的573.4億元大幅腰斬。