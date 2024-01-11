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統一集團千禧之愛基金會前進校園發送健康餐盒

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
學童學習六大類食物和健康均衡飲食互動熱烈。業者提供
學童學習六大類食物和健康均衡飲食互動熱烈。業者提供

千禧之愛健康基金會由統一企業及統一超商捐助成立，長年推動國人健康促進議題，其中學童的健康教育即是焦點之一。

統一集團指出，兒少時期是生長發育的關鍵階段，均衡營養不可或缺，然而最新106-109年國民營養調查顯示7-12歲族群在六大類食物攝取失衡，蔬菜、水果、乳品類與堅果種子類都低於飲食指南建議量，其中高達92%學童每日蔬果攝取未達標(5份)，乳品每日應達1.5份，卻有逾8成 (83.6%) 攝取不足1份。調查也指出7-12歲族群過重及肥胖盛行率達26.7%，相當於每四人就有一人超標。

因兒少時期的肥胖易伴隨引發身心問題，也增加其成人時罹患心血管的疾病風險，學童飲食失衡和體位橫向發展需要更多的重視和介入。

有鑑於飲食攝取和體位控制直接影響著學童的發育與健康，千禧之愛健康基金會自2012年起即至全台國小舉辦「健康出動到校園」活動，透過可愛的OPEN將及每太飽家族教導學童認識均衡飲食與維持健康體位，學童也擔任「家庭健康長」回家量測爸爸腰圍是否小於90公分、媽媽腰圍是否小於80公分，一起防治代謝症候群，遠離三高慢性病。

爾後更加入幫祖父母量測小腿圍，瞭解肌少症的風險。2023年適逢千禧之愛健康基金會20週年，此活動特別推出OPEN將和LOCK醬到校慶生版「OPEN！元氣校慶開幕式」，除了原活動的互動遊戲介紹健康均衡早餐和六大類食物環節，配合20周年慶祝意涵，更加碼贈送裝著統一陽光無加糖豆奶(豆魚蛋肉類)、晨光莓果核桃吐司(全榖雜糧類)、統一生機岩海苔(蔬菜類)、統一生機無調味綜合堅果(水果類與堅果種子類)的OPEN健康餐盒，還幫學童製作OPEN慶生帽及客製化的校慶立體賀卡等，讓師生能在熱鬧氛圍中收穫健康教育。

「OPEN！元氣校慶開幕式」不僅是基金會20周年對參與國小的祝福獻禮，更是健康教育的拓展，相信參與其中的學童將帶著健康知識和歡樂回憶，成為自己與家人健康的守護者，落實均衡飲食，用行動創造健康。

「OPEN！元氣校慶開幕式」全校師生共襄盛舉。業者提供
「OPEN！元氣校慶開幕式」全校師生共襄盛舉。業者提供

肥胖

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