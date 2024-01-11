虎航工會嘆「過勞超人」年終未知數 怕期望高傷害愈大

疫後航空業獲利可觀，台灣虎航企業工會指出，相比華航、長榮航空，虎航員工平均每人幫公司多賺167萬，根本是「過勞超人」，一人當三人用，幫公司賺最多錢，但薪水並無超人一等，廉價航空員工不代班就該是廉價勞工。年終獎金是否如媒體報導所言，目前都是未知數，只怕期望愈高、傷害愈大。

台灣虎航企業工會今天表示，疫後航班爆炸復甦，航空業營收、淨利大幅成長，台灣虎航去年前三季累計稅後純益達13.43億元，是開航以來歷史新高，前三季每股純益（稅後EPS）達3.19元，是航空業的每股獲利王，支撐台灣虎航成為每股獲利王，是台灣虎航員工超高的勞動強度。

台灣虎航企業工會指出，以今年各大航空公司前三季稅後純益除以員工人數看，華航員工平均每人讓公司多賺62萬、長榮員工平均每人幫公司多賺149萬、虎航員工平均每人幫公司多賺167萬；換算下來，「我們台灣虎航員工根本是過勞超人，一個人當三個人用，幫航空公司賺了最多的錢，但我們的薪水並沒有超人一等。」

台灣虎航企業工會說，去年12月，台灣虎航發布董事長一封信給全體員工，說有魚有肉一定會和員工分享，繼8月發1個月基本薪後，再加發2個月基本薪當作績效獎金，新聞大篇幅報導加繼保障第13個月的基本薪後，台灣虎航員工全年獎金上看10個月，也就是說年終獎金上看6個月。

台灣虎航企業工會指出，社會和同業以為我們很幸福，但這實際上只是「提前發放」，年終獎金是不是真的會變多，到目前為止都還是未知數，甚至很多人可能誤以為台灣虎航員工基本薪很高，可其實大部分只比基本工資略高。

台灣虎航企業工會表示，當台灣各航空公司陸續定案年終獎金和調薪幅度後，新聞仍在繼續報導台灣虎航會有多好，只讓台灣虎航員工很怕，期望愈高、最後傷害愈大，因目前為止真正方案都還沒產生。

台灣虎航企業工會說，會向公司爭取，不能只有一次發放獎金，更該參考其他航空公司，同步調整固定薪資，才不會讓員工覺得，疫情期間共體時艱留職停薪或大規模放無薪假、疫後復甦流汗流淚都是白費，也才能讓員工面對愈來愈嚴重通貨膨脹時，生活水準不會變差。

台灣虎航企業工會強調，長榮航調薪平均5000元，華航去年9月調薪2000元、今年又再調薪4%，淨利表現比台灣虎航差的星宇航空也調薪2000元以上，台灣虎航應先追上華航去年調幅，至少調薪2000元，再依最後全年稅後純益表現往上調整；以台灣虎航約800名員工換算，調薪2000元全年成本總計不到2000萬，並不是很沉重負擔。

然而，去年12月，公司只回覆「伙食津貼已經調高12%」，剩下董事會再討論，而這實際上只是空服員服勤航班每趟多30元，地勤同仁每個月多480元，調薪幅度和同業相比，實在讓台灣虎航員工難過不已。

台灣虎航回應表示，將依董事會議時程規畫於近期舉行，對於台灣虎航企業工會的期待，公司予以尊重。