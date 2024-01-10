上銀攜日本子公司捐款2,000萬日圓 協助賑災重建家園

日本石川縣1月1日發生芮氏規模7.6極淺層強烈地震，造成道路斷裂、房屋倒塌及嚴重傷亡。上銀科技（2049）今(10)日宣布，攜手日本子公司共捐贈2,000萬日圓，協助救災及災後重建所需，期盼受災民眾早日走出傷痛、恢復正常生活，也代表台灣精密機械產業以實際行動送暖，為日本加油祈福。

基於台日雙方互動友好，日本遭遇強震，上銀集團對於罹難者表達哀悼之意，秉持「人飢己飢、人溺己溺」的精神，台灣總公司捐款1,000萬日圓到台灣衛福部賑災專戶，日本子公司則捐款1,000萬日圓至日本石川縣震災專戶，為受難民眾集氣祈福，也為第一線救災與醫護人員加油打氣。

上銀為世界傳動控制與系統科技的領導品牌，上銀日本子公司於1999年設立，共有10個營運據點，深耕日本產業25年。2021年不畏疫情，斥資約100億日圓興建神戶新廠，於2022年11月完工正式啟用。

上銀表示，神戶廠位於兵庫縣神戶科學園區，基地面積4,386坪，是一棟三層樓建築，總建築面積達7,456坪，主要作為滾珠螺桿、線性滑軌、單軸機器人、自動化機器模組、產業用機器手臂及座標機器人等生產基地。

上銀董事長卓文恒說，全球產業邁向自動化、智慧製造的潮流，需要更快速、更具效率的服務，為滿足市場短交期及少量多樣的需求，因此擴大機電整合服務。為不同產業的客戶提供完整的Total Solution，全力幫助客戶創造更高附加價值。