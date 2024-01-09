囤房稅2.0、限貸令衝突 不動產協進會張麗莉：雙重壓力 房市步步為營

中華民國不動產協進會理事長暨龍寶建設董事長張麗莉今（9）日表示，接下來不管誰當選新任總統、副總統，認為今年房市應該「步步為營」，主因經濟還在復甦階段，因此今年經濟不見得比去年好，加上「房市已被一連串打房政策打得稀巴爛」，接下來又必須面臨碳費問題，認為不能過度樂觀看待房市。

張麗莉指出，已三讀通過的「囤房稅2.0」預計七月上路，不過新政策跟目前房屋限貸令是交互衝突、矛盾的；目前限貸令規範台北市總價7,000萬元、新北市6,000萬元、其他縣市4,000萬元以上房屋，在第二屋貸款成數僅四成之選擇性信用管制約束下，國人習慣「先買後賣」的購屋動作就受到箝制。

她強調，「囤房稅2.0」上路後，將與現行限貸令相互牴觸，出現不小的問題，不僅買方因貸款成數受限、購屋交易受限，賣方（屋主、開發商）持有房屋也無法賣掉，七月「囤房稅2.0」上路後還要再被課囤房稅，等於是雙重壓力，新政衍生出的問題必須要解決。