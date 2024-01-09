快訊

人妻找4男偷情！老公氣炸求償百萬元 她嗆「身體滿足而已」

導彈飛越時未發布…此次中共發射衛星為何發國家警報？國防部這樣說

高端疫苗已有決標公告？陳建仁說法遭質疑 疾管署晚間致歉

囤房稅2.0、限貸令衝突 不動產協進會張麗莉：雙重壓力 房市步步為營

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
中華民國不動產協進會理事長暨台灣建築美學文化經濟協會榮譽理事長暨龍寶建設董事長張麗莉(右)今（9）日表示，「房市已被一連串打房政策打得稀巴爛」，接下來又必須面臨碳費問題，認為不能過度樂觀看待房市，今年房市應該「步步為營」。陳美玲攝影
中華民國不動產協進會理事長暨台灣建築美學文化經濟協會榮譽理事長暨龍寶建設董事長張麗莉(右)今（9）日表示，「房市已被一連串打房政策打得稀巴爛」，接下來又必須面臨碳費問題，認為不能過度樂觀看待房市，今年房市應該「步步為營」。陳美玲攝影

中華民國不動產協進會理事長暨龍寶建設董事長張麗莉今（9）日表示，接下來不管誰當選新任總統、副總統，認為今年房市應該「步步為營」，主因經濟還在復甦階段，因此今年經濟不見得比去年好，加上「房市已被一連串打房政策打得稀巴爛」，接下來又必須面臨碳費問題，認為不能過度樂觀看待房市。

張麗莉指出，已三讀通過的「囤房稅2.0」預計七月上路，不過新政策跟目前房屋限貸令是交互衝突、矛盾的；目前限貸令規範台北市總價7,000萬元、新北市6,000萬元、其他縣市4,000萬元以上房屋，在第二屋貸款成數僅四成之選擇性信用管制約束下，國人習慣「先買後賣」的購屋動作就受到箝制。

她強調，「囤房稅2.0」上路後，將與現行限貸令相互牴觸，出現不小的問題，不僅買方因貸款成數受限、購屋交易受限，賣方（屋主、開發商）持有房屋也無法賣掉，七月「囤房稅2.0」上路後還要再被課囤房稅，等於是雙重壓力，新政衍生出的問題必須要解決。

張麗莉表示，雖然不少同業樂觀看待今年房市，不過她認為，因經濟復甦腳步尚不穩，今年經濟不見得會比較好，加上業者又必須面臨碳費問題，這部分目前所有業者都還在摸索中，且先前一連串打房政策已把房市折騰的稀巴爛，因此對於今年房地產市場，認為還是要「步步為營」。

中華民國不動產協進會理事長暨龍寶建設董事長張麗莉(第二排左五)今（9）日表示，「房市已被一連串打房政策打得稀巴爛」，接下來又必須面臨碳費問題，認為不能過度樂觀看待房市，今年房市應該「步步為營」；第二排左六為台灣建築美學文化經濟協會理事長劉培森、第二排左七台灣建築美學文化經濟協會創會理事長黃南淵。陳美玲攝影
中華民國不動產協進會理事長暨龍寶建設董事長張麗莉(第二排左五)今（9）日表示，「房市已被一連串打房政策打得稀巴爛」，接下來又必須面臨碳費問題，認為不能過度樂觀看待房市，今年房市應該「步步為營」；第二排左六為台灣建築美學文化經濟協會理事長劉培森、第二排左七台灣建築美學文化經濟協會創會理事長黃南淵。陳美玲攝影

囤房稅 房市

延伸閱讀

海歸外賣員上工6天被保安刺死 父母湊出的百萬留學費沒還完

「賴皮寮」未申報 監院：申報不動產需有權狀或稅籍資料

囤房稅2.0 時力批政府半套修法：課稅低、建商可囤七年

囤房稅2.0今表決 時力批打假球：稅率低、建商可囤7年

相關新聞

長榮與中原大學合辦設計競賽 大獎送機票造訪時尚之都

長榮航空表示，今年與中原大學攜手舉辦第2屆「2024年長榮航空ESG永續創新設計競賽」，首度擴大邀請全國大專院校師生參賽...

搶攻高端的「探索型郵輪」 航港局邀國際業者開闢亞洲的跳島郵輪航程

郵輪新興市場，高端的「探索型郵輪」正夯。交通部航港局長葉協隆今日表示，我與日、韓、菲合作，已邀請日韓菲的觀光單位，以及公...

數位浪潮來襲 勞研所調查：服務價值AI無法取代

數位轉型浪潮來襲，不少店家導入APP、點餐機等數位工具，但勞動部勞研所調查，服務價值AI無法取代人類，業者導入數位工具時...

漢神百貨、漢神巨蛋去年合賺309億！巨蛋穩坐百貨龍頭

高雄漢神百貨與漢神巨蛋購物廣發威，兩館2023年業績衝上309億，成長率達14.3%，連續17年正成長，其中漢神巨蛋在高...

漢神百貨創新高！去年營收309億元、年增14% 連17年成長

高雄百貨霸主漢神百貨銳不可擋，2023年巨蛋與本館業績合計309億，年成長高達14.3%，連續17年正成長，將趁勝追擊，...

車程5分鐘、一坪相差136萬！天龍國房價專家也驚呆

台北市有天龍國之稱，信義區、大安區更是全台房價最高的兩個行政區。元宏不動產加值服務平台觀察這兩區預售屋房價，發現單價最低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。