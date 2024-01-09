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2023年新北10大豪宅曝 「勝輝一邸」每坪121.5萬奪冠

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

2023年房市詭譎多變，儘管受到打炒房影響，但房價仍被預售市場帶動推向新高。據房仲業者統計2023年新北市2023年單價前10名豪宅，由，板橋區預售案「勝輝一邸」每坪121.5萬元奪冠。

新北市前十名社區除了「橋峰、雙子星」等老面孔，新科入榜則有基地原為國光客運站的「君麟」，成屋多年後銷售，以7字頭行情擠進新北豪宅排行榜。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，政府限制高價住宅貸款，並修法讓法人購買住宅改為許可制，抑制市場交易量，不過資金壓力大而賠售的賣方少，且預售價格持續創高，整體市場價格表現穩健。

觀察實價登錄所揭露的成交資料，去年新北市豪宅社區幾乎都位在板橋區，單價大多數在8字頭上下，預售案「勝輝一邸」所揭露的成交單價都在每坪110萬以上，成交總價都超過1億元，不僅推高單價，總價帶也向上攀升，板橋區指標豪宅「橋峰」每坪成交多在8、9字頭，去年也出現總價1億元的交易，由此可見市場上財力雄厚的買方不在少數。

大家房屋板橋層峰加盟店店東江志亮指出，不動產選擇性信用管制限制高價住宅貸款成數最高四成，以新北市豪宅的總價帶計算，買方需要準備4千萬到8千萬的自備款，一般受薪階級難以負擔，因此買方通常為企業主，近年以電子相關產業居多。

另一方面，平均地權條例修法後，法人購買住宅改採許可制，改變買方置產模式，個人名義持有的比例提高，此外，新北豪宅除了雙北買方詢問度高，近期也出現來自南部的買方，但其偏好的價位約在6字頭，對於單價8字頭以上的接受度低。

在台北價高掛下，新北豪宅仍顯親民。據悉，紅樹林指標豪宅「大隱豐盈海」出現買方一次包下2戶，總價1.5億元，其扣除車位單價約41.8萬元，單價幾乎是台北市豪宅的四分之一，郎美囡分析，新北市高端豪宅雖然單價也在9字頭、甚至破百萬，然而比較台北市，就算是非豪宅，只要是新建案都在百萬上下，豪宅開價多在200萬元上下，新北市豪宅的入手門檻相對低，尤其法令及貸款限制下，豪宅買方需自備大筆現金購屋，故新北市能吸引企業主多方置產。

新北市2023年單價前十毫宅。資料來源／住商機構
新北市2023年單價前十毫宅。資料來源／住商機構

豪宅 國光客運 新北

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