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總統大選結果影響房市走向？ 房仲揭歷次大選年交易量

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
過去7次總統大選年，有3次全年度房屋交易量與前一年相比呈現增長，另有4次則呈衰退，所以不管當年度房屋交易量是增長還是衰退，明顯與總統大選結果脫鉤。本報資料照片
過去7次總統大選年，有3次全年度房屋交易量與前一年相比呈現增長，另有4次則呈衰退，所以不管當年度房屋交易量是增長還是衰退，明顯與總統大選結果脫鉤。本報資料照片

每屆總統大選難免牽涉統獨議題，也牽動每個人的敏感神經，選前對購買房地產也多為觀望，但選舉結果是否進一步影響置產意願及決定？中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會）不動產智庫研究，從歷次總統選舉結果及當年房屋交易量來看，兩者之間的關聯度並不高，不管是誰當選，房市選後大都走自己的路。

房仲全聯會不動產智庫總會長林金雄表示，過去7次總統大選年，有3次全年度房屋交易量與前一年相比呈現增長，另有4次則呈衰退，所以不管當年度房屋交易量是增長還是衰退，明顯與總統大選結果脫鉤。

智庫會長張欣民以2004年為例，當年陳水扁在高度爭議的兩顆子彈事件中成功連任，但全年度房屋交易量竟爆出近2成的年成長率，市場面並未受到政治面紛擾的影響；即便陳水扁2000年第一任當選年房屋交易量大減，顯然也不是受到政治面的第一次政黨輪替衝擊，而是當年的網路泡沫化及受到更早之前的亞洲金融風暴拖累。

相對的，2008年馬英九以改善兩岸關係為訴求當選總統，更開啟兩岸三通，但當年度房屋交易量反而衰退8.5%。背後原因，則是因雷曼兄弟金融風暴，將兩岸的和平紅利沒收。

張欣民指出，反倒是重大房市政策，對市場的交易意願影響較大，譬如2012年的實價登錄及2016年的房地合一稅，在相對無重大外部事件影響下，全年度交易量明顯衰減。

房仲全聯會表示，目前三組總統候選人所提的住宅政見，大多是現行政策的延續，並不會強化或減弱市場供需，因此只要沒有全球型的黑天鵝出現，2024年全年的房屋交易量應可維持在30萬棟。

2024 房仲 全聯

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