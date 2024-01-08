這縣市總價800萬就能買到透天 全台五大透天交易熱區曝

房價高漲下，透天厝的市場規模快速縮減，不過在中南部縣市，透天厝仍是當地民眾的置產首選，據聯徵中心資料顯示，近一年嘉義縣透天厝的新增房貸件數為1,315件，佔全縣新增房貸總件數1,717件的76.6%、近八成，是全台透天交易佔比最高的地區，其後分別是彰化縣、雲林縣、南投縣和澎湖縣。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，全台前五大交易熱區無一例外都來自中南部地區，中南部的房價相對親民，購買透天厝的負擔不致太重，再加上長期以來的居住習慣，使得透天厝在以上區域仍然有相當高的人氣。

黃勝暉指出，嘉義縣房價基期相對較低，即使最近幾年在嘉義科學園區、馬稠後產業園區、嘉義高鐵站等建設利多的挹注下，嘉義縣房價確實上漲了不少，不過目前嘉義縣的房價仍普遍落在1字頭上下，總價800萬元左右就有機會買到屋況還不錯的中古透天，對於口袋不深的購屋民眾來說相當友好。

排名第二的彰化縣，黃勝暉表示，彰化是傳產重鎮，本身就有充足的產業支撐區域經濟與房市，再搭配鐵路高架化、中科二林園區、田中高鐵站、台中捷運綠線延伸等建設議題，彰化的發展前景的確充滿想像空間，近年來除了在地的自住客群外，也出現不少購買透天「隔套收租」的包租公、包租婆們。

排名第三的雲林縣，黃勝暉表示，雲林向來有中部人購屋天堂的美譽，目前雲林的房價仍普遍落在1字頭，預估未來在雲林科技工業區、絲織工業區、擴大工業區、斗六科技工業區等多個工業區的坐鎮下，雲林房市交易量能長線仍有上升空間。

排名第四的南投縣，黃勝暉表示，在草屯手工藝智慧產業園區、南投旺來產業園區、中興大學遷校中興新村等建設利多的加持下，再加上台中買盤外溢效應，最近幾年南投的房市表現也是可圈可點，目前南投透天厝的平均鑑估值已經站上千萬大關，從長線來看，隨著建設題材的發酵，區域房價仍有穩步走揚的可能性。

排名第五的澎湖縣，黃勝暉表示，澎湖坐擁得天獨厚的自然風光，每逢假日都會有絡繹不絕的觀光人潮湧入，近幾年隨著疫後觀光復甦，到澎湖購買透天厝並改建成民宿的置產族群也愈來愈多。

黃勝暉指出，透天厝具有私密性佳、居住空間寬敞、沒有惡鄰干擾等優勢，且透天厝土地持份高，更具抗跌保值性。現在大部分建商都以大樓華廈為推案主力，新建透天的供給愈來愈少，價格更是扶搖直上。 近一年全台透天厝交易佔比最高縣市前五名。資料來源／東森房屋

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