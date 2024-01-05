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LEXUS 攜手跨領域職人 推出首本街拍風格攝影集

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
跨領域職人以嶄新視角詮釋Lexus，描繪平凡中的動人瞬間。業者提供
跨領域職人以嶄新視角詮釋Lexus，描繪平凡中的動人瞬間。業者提供

Lexus長期致力於引領車主Experience Amazing豐富美好生活，攜手跨領域職人，限量推出首本街拍風格攝影集，《定格．此刻moment: The Lexus Photobook》集結10位攝影師，100幅作品，限量發行1,000本。

隨著來台邁入第27年，Lexus車主誌也以季刊的方式發行了25年，提供車主專屬的生活品味靈感，為紀念第100期的發行，特別策劃「定格・此刻 moment: The Lexus Photobook」紙上攝影展，邀請到10位獨具風格、才華橫溢的攝影師，運用他們獨特的視角和技巧，捕捉Lexus生活中不凡的瞬間，限量製作1,000本精美攝影集，提供Lexus愛好者珍藏選購。

這次Lexus與風格攝影師們共創的內容，第一篇章透過金馬獎獲獎演員范少勳的深情捕捉，展現LC凌駕速度的藝術張力；首位以攝影師身份獲得台北電影節卓越貢獻獎的劉振祥，凝練RX蓄勢待發的力量；連年獲得亞洲及世界五十大酒吧殊榮的ROOM by Le Kief主理人易柏翔Seven Yi，刻劃ES黑夜中自成一格的優雅輪廓；在普立茲克建築大師Frank Gehry建築作品攝影比賽中獲得優勝的李易暹，捕捉NX穿梭都會深處，展現無與倫比的自由魅力；時尚界資深攝影師詹逸棠，則深刻描繪平凡中LS不經意的細膩美好。

第二篇章則由5位風格各異、在Instagram相當活躍的街拍攝影師宋柏緯、張道慈、鄭博安、Aaron Liu與Owen， 以獨一無二的觀點，發掘日常生活中全新的樣貌，捕捉Lexus動人的瞬間，記錄每一刻的感動。

LEXUS表示，翻開書頁，每幀影像都是一段被鏡頭永恆定格的故事，深入這些影像背後的點點滴滴，Lexus為生活增添了難以言喻的豐富與深度，成為一股將我們與日常緊密相連的力量，將那些看似平凡的時刻，轉化為不朽的記憶。

Lexus首度推出街拍風格攝影集。業者提供
Lexus首度推出街拍風格攝影集。業者提供
《定格．此刻moment: The Lexus Photobook》集結10位攝影師，100幅作品，限量發行1,000本。業者提供
《定格．此刻moment: The Lexus Photobook》集結10位攝影師，100幅作品，限量發行1,000本。業者提供

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