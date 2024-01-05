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皇翔砸11.46億購入525坪衡陽路古蹟容積 鄉林獲利5億出場

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

據皇翔建設（2545）今（5）日公告，該案購入標的為北市中正區城中段二小段390、391等兩筆土地其可移轉古蹟容積，交易對象包括鄉林建設（5531），以及自然人，總容積交易總價約11.46億元，共購入約525坪古蹟容積。

鄉林建設（5531）今日公告指出，該案為多年前買入的台北市中正區城中段二小段390、391等二筆土地，轉移古蹟之容積為1,379.18平方公尺（約417.2坪），交易金額為8億9,540萬6,080元，交易對象為皇翔建設；鄉林表示，基於重視古蹟維護保存，先後共將投入8,000萬元維護該巴洛克式洋樓建築之風貌，留給世人更多探索建築之美。

法人推算，該容積交易，換算相當於每坪單價為214.6萬元；鄉林指出，該案處分利益約約5億元；法人初估，對鄉林每股挹注約0.46元。

鄉林建設指出，出售標的物為台北市衡陽路60號，為17、18建號，古蹟名稱為衡陽路60號店屋，土地面積為219平方公尺；該店屋原為歷史建物，公司在重視歷史建物、文化創意相關產業，尤其極關注歷史建物的保存工作，在2008年前買入時，斥資近5,000萬元進行歷史建物維護，讓現行洋樓保有其風貌。

台北市政府2023年10月11日公告該案為市定古蹟，據《文化資產保存法》規定，該歷史建物得辦理古蹟土地的容積移轉；據市政府通過之歷史建築維護事業計畫內容，該店屋之屋主與鄉林共同辦理後續古蹟修復再利用之工程計畫，還要再投入修復費用約3,000萬元，另根據古蹟土地容積轉移辦法規定，取得獎勵容積為1,735.25平方公尺，其中1,379.18平方公尺為鄉林持有。

鄉林表示，公司16年前購入該容積，但由於多數都市更新案整合時間冗長，由於短期內還不會用到該容積，今日決議將手中持有古蹟容積先售予皇翔建設，接下來後續古蹟修復計畫也會持續推動。

古蹟 鄉林

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