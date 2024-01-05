富華創新企業總部落腳台中水湳 標榜永續接軌國際

富華創新（3056）企業總部落腳台中水湳智慧園區，今（5）日舉行開工動土典禮，預計規劃地上4層大樓建築，最快今年底完工。董事長劉偉如表示，以「智慧、低碳、創新」為開發願景的水湳智慧園區，是中台灣重要發展指標，也是與國際接軌的樞紐，與富華創新積極回應國際ESG永續發展的目標一致。

今天的開工動土典禮，包括富華創新董事長劉偉如、總經理蔡晉榮、總太營造董事長吳添福等人均出席。劉偉如指出，企業總部動土除宣示企業永續經營的決心，也象徵品牌看好水湳發展、持續深耕。未來台中的城市發展，水湳的角色至關重要，作為台中發跡的品牌建商，在這波發展浪潮下更不會缺席。

富華創新在水湳智慧園區共有4塊基地陸續開發，目前線上銷售中的為「之序」，象徵富華創新在水湳展開新的一頁，此案規劃宜居建築，外觀採不規則錯層設計，輔以大量垂直綠化，坪數為47、52坪均質三房產品，每坪開價7字頭。

富華創新近來喜事不斷，「之序」一案已於去年底盛大開工，穩定銷售中，而富華創新旗下100%持股的總太營造，除承接公司個案外，也開始對外擴展業務，涉及建築、廠辦等工程，尤其對於公共工程格外關注，特別是社宅、學校，盼能善盡企業責任、回饋社會，並協助市府政策，不論在實現居住正義、增設學校上，都能盡一份心力。

總太營造去年6月底率先聯合業界，標下由國家住都中心位於台中市北屯區「東光好室」、「松竹好室」社宅工程；隨後又取得「台中市立廍子國民中學第一期校舍新建工程」資格，該案也於今年1月2日，在市長盧秀燕的主持下開工，預計115學年度招收新生。

吳添福提到，「十年樹木，百年樹人」，教育是百年大計，總太營造很榮幸能參與廍子國民中學第一期校舍新建工程，以專業貢獻所長，建造優質教育環境，提供舒適的場域，讓孩子們就近快樂入學。

另為宣示企業長遠發展決心，繼「ASIA1永續中心」之後，富華創新企業總部也將進駐台中水湳，後面還有「文商15地號」、「文商53地號」正在規劃中。

已登場的「ASIA1永續中心」，目前與雲品合作「圓觀Palazzo Colonna婚宴會館」，場次預約已至113年底，除會館餐飲服務外，亦結合文化美學展覽、講座、頂級餐飲體驗等多功能場域，讓客戶搶先感受從心出發的極致服務，迴響十分熱絡。

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