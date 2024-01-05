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兩建設打通淡水任督二脈 房仲：2字頭房價消失中

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
近三年新北市淡水區住宅交易價量變化。資料來源／東森房屋
近三年新北市淡水區住宅交易價量變化。資料來源／東森房屋

淡水幅員遼闊，轄區包山包海，又坐擁雙北地區少有的大面積重劃區淡海新市鎮，向來是雙北購屋民眾的重點關注區塊，不過最近幾年淡水房市卻出現了明顯的價量背離現象，由實價登錄揭露，從2021年到2023年，淡水的平均成交單價從每坪24.5萬元上漲到每坪27萬元，漲幅約為10%，但成交件數卻從5,315件下降到3,232件，大幅減少2,083件，減幅接近4成。

東森房屋淡水新市鎮加盟店店東沈雅純表示，近年淡水交易量下滑主要是建商、屋主惜售所致，從長線來看，淡北道路、淡江大橋打通了淡水交通的任督二脈，為區域發展注入了新動能，區域房價繼續向上攀升的可能性很高，購屋民眾可以多留意。

沈雅純指出，淡水是大台北生活圈內為數不多的、房價還在2~3字頭的區塊，近年來到淡水看房、買房的民眾一直都有很多，包括：舊城區換屋族、大台北輕移民、海歸華僑、雙北退休族、關渡科技園區上班族等等。依據新北市民政局統計，截止到2023年12月，淡水的總人口數高達194,399人，與2021年同期的185,197人相比，短短3年時間就增加了9,202人，而且淡水人口還有持續增長的態勢。

沈雅純指出，雖然淡水的買方絡繹不絕，但賣方卻愈來愈少，一方面，淡水近年都在消化過去餘屋，另一方面，在淡北道路、淡江大橋、輕軌等建設利多的加持下，建商和屋主普遍都對淡水的後市發展相當有信心，進而產生強烈的惜售心理，反倒讓市場供給量縮緊，交易件數自然有所減少。以淡海新市鎮為例，目前淡海新市鎮內新建案的成交單價普遍都在3字頭以上，就連中古屋的平均成交單價也差不多在每坪27萬元上下，等到淡水的各大建設項目落成後，區域房價勢必會再迎來一波可觀的漲幅，屆時2字頭的物件極有可能會消失不見。

東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，交通壅塞問題是限制淡水房市發展的重要因素，但有了淡北道路、淡江大橋的建設規劃，以後淡水居民不管是去北投士林，還是去五股新莊，都會變得更加方便，淡水的交通困境將會得到紓解，也有望因此吸引更多外來人口前來定居，進而推動區域房市交易量能的升溫，有自住需求或打算長期持有的購屋民眾不妨抓緊時機，趁早進場，坐享資產保值與增值的紅利。

淡水街景。圖／東森房屋
淡水街景。圖／東森房屋

淡江大橋 房市 房價

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