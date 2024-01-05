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北市公辦都更全面再升級 公辦都更7599專案修訂三大亮點一次看

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
北市公辦都更服務全面再升級。台北市都市更新處提供
北市公辦都更服務全面再升級。台北市都市更新處提供

北市公辦都更服務全面再升級。台北市政府於2024年1月2日公告修訂公辦都更7599專案計畫，除了鬆綁每年受理十案限制、放寬意願書適用格式、申請條件更清晰，讓市民參與公辦都更so easy。即日起至2024年8月31日止皆可送件，歡迎民眾踴躍申請。

北市推動公辦都更不遺餘力，為了擴大量能讓更多社區民眾受惠，北市府於去(2023)年推出「w96北市公辦都市更新7599專案計畫」，已協助十個社區進行方案評估，7599專線也接聽超過400通諮詢電話，北市府也辦理近百場說明會，備受市民肯定。

今年再升級推出三大亮點，包括：「受理案量無限制」，鬆綁每年受理十案限制，只要民眾在受理期間內送件，市府皆會協助社區進行評估試算，推動都更程序；「申請格式更便民」，過去市府公告之其他專案公辦都更意願書格式皆可適用，便於長期整合意願的社區參與公辦都更；「申請條件更清晰」，明定已經與其他潛在實施者簽約之所有權人意願不納入計算外，其餘社區所有權人仍可申請。

北市都市更新處提醒，今年度公辦都更7599專案計畫受理申請期間自即日起至2024年8月31日止，已整合意願達75%的社區請及早提出申請，避免向隅。想知道關於「台北市公辦都市更新7599專案計畫」內容，或申請「十五人連署法令說明會」，請至台北市都市更新處網站(https://uro.gov.taipei/Default.aspx)查詢。

公辦都更 都市更新 2024

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