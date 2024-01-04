名人書房／聚陽董座周理平 正念利他 走向成功大道

成立逾30個年頭的國內成衣業巨擘聚陽（1477），今年在紡織業景氣逆風下，依舊繳出亮麗成績，這或許與董事長周理平師法日本經營之聖稻盛和夫的終極心法有關。周理平推薦《人生皆為自心映照》這本書，裡頭提到要有正念，要有美麗的心，善良、利他與熱情的正念，所有的事情都能走向成功的大道。

稻盛和夫是帶領京瓷、KDDI、日本航空走向成功大企業的靈魂人物，人稱「日本經營之聖」；而《人生皆為自心映照》是其百萬銷量名著《生存之道 對人而言最重要的事》續集，回顧80多年的生活和超過半個世紀的管理經驗，要傳達給世人的意念是：「思想決定一切」。

心靈富足 生活幸福

「人生皆為自心映照」，生活中發生的一切，皆來自自心的牽引。稻盛和夫說，這是轉動世界的絕對法則。「人生的模樣，皆源於自心的編織勾勒，」因此，你擁有什麼樣的心靈，也會決定你過什麼樣的人生。這是生活幸福的關鍵，也是做事、做人和經營企業成功的秘訣。這也是「稻盛哲學」的終極價值和目標。

周理平表示，稻聖和夫在書中所提到的，人必須擁有美麗的心，具有善良、利他與熱情的心，要時時保持正念，這樣的人格特質也跟他的理念很接近。

自創立聚陽以來，在公司經營的部分，內部最重視的文化價值觀就是團隊，要彼此誠信分享、與時俱進，更要全員經營、全員共享。

「所以找進來的員工都會認同這樣的想法。也是在這樣的大前提下，同仁們會持續努力、分享成果，如此不斷地累計善果，才造就聚陽現在的規模與成績」。

周理平也強調，不同於科技產業，有熱情、有意願才會待在這個（成衣紡織）產業中，因此具有正面思考、熱情與積極的人格特質就很重要。

團隊價值 誠信為上

他進一步說明，現階段傳產的競爭也是相當激烈，尤其是近年來因為疫情的關係，供應鏈變化的速度更快，應對也要更即時，因此如何在工作中保持正面思考與維持熱情就很重要，也因為速度很快，因應市場變化、老闆要求等，也需要積極的態度去反應，行動力才能與時俱進。

周理平也強調，培育人才是重要的一件事。除了前三個月的一般培訓課程，每年都還會有不同的培訓內容供同仁來選擇；還建議除了自己業務範圍內的進修，也鼓勵進行橫向發展，像是透過職務輪調與執行任務型專案等機會，將工作的廣度、深度增加，主動展現特質。

周理平透露，目前聚陽同仁的平均年資約為八年，但這是因為超過20、30年以上的資深員工多半都已經退休了，目前是以三代共存的老中青團隊為主，其中以35至50歲的中生代為當家主力，58歲以上僅約10位。而工務方面因為比較缺人，所以平均年齡較高，至於業務型單位就會比較先退到第二線。

聚陽成立已超過30個年頭，在追求成長與獲利的同時，周理平期許，聚陽成為永續經營、更負責任的國際企業，聚陽的下一個30年，秉持承諾，謹守企業道德，未來會更加重視對於「環境、社會和治理」的投入。

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