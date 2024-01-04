物流、貨運車遭拒保第三責任險 業者：雪上加霜
桃園市汽車貨運商業同業公會今天說，交通違規記點新制上路後，有上百台物流、貨運業者的車輛遭產物保險公司拒保第三責任險，對於已經生存不易的業者來說，無疑是雪上加霜。
「道路交通管理處罰條例」條文修正案獲立法院3讀通過，去年6月30日起實施交通違規記點新制。
桃園市汽車貨運商業同業公會理事長徐振坤今天向中央社表示，接獲很多物流業及貨運業的會員反映，在交通違規記點實施後，遭到產物保險公司拒保物流車的第三責任險。
徐振坤指出，有會員因此有上百部車輛無法找到合適的保險公司投保第三責任險，也讓產業擔憂會有連鎖反應；沒有第三責任險會增加物流公司面對事故的風險，若要賠償也會對財務造成負擔，甚至影響到物流業的運作。
徐振坤說，物流車、預拌混凝土車等損益較高，若不能保險，一旦發生事故要承擔賠償，企業就很容易撐不住，對業者和司機都沒有保障；後續將協同其他公會邀請財務保險公司等機構一起協商、想出解決之道。
徐振坤也說，貨運業風險高，現在又缺司機，希望政府能採取先教育再處罰的方式，透過立法或相應政策，讓保險業能更公平合理的對待貨運業，或協調保險業和物流業者間的對話，為貨運業找到出路、車輛能夠正常投保，讓企業能永續經營。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 漏水、有小強都接受…租屋族都超能忍？ 網曝關鍵原因：沒得選
▪ 買新大樓公設浪費錢？ 過來人推「1族群」很適合
▪ 月付2萬房貸想住大樓？月薪6萬者在這2都有機會
▪ 打房這麼用力 為何房價不降？賴正鎰：這情況40年沒見
▪ 賣厝阿明／買賣成交後 屋主有權不讓買方看屋？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言