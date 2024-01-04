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雇主未做好防護措施而發生職業災害 將會受罰

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

台北市內湖區一處民宅近日夜間發生兩名裝修工程勞工死亡的案件，據消防局通報，報案人稱現場疑似有強力膠氣味，兩名勞工送醫前已無生命跡象。台北市勞動檢查處昨(3)日即派員赴現場，針對作業環境與勞工死亡之因果關係進行了解調查，後續將依司法相驗結果處理。

另室內裝修常使用甲苯加入環氧樹脂(epoxy)進行防水噴布，或加入強力膠進行木板黏合，或用於清潔、塗飾等作業，若沒注意通風、火源，可能因吸入過多有機化學溶劑而中毒，或造成火災爆炸等危害。

北市勞動局長高寶華呼籲，許多民宅或店家找來室內裝修業者進行裝潢作業，業者若便宜行事，現場未做好有機溶劑危害預防措施，置勞工於危險當中，容易發生職業災害，雇主不可不慎。

北市勞檢處梁蒼淇處長表示，雇主有使勞工於通風不良之場所使用含揮發性有機溶劑(如甲苯、二甲苯、乙酸乙酯等)作業前，應使勞工接受至少三小時危害性化學品教育訓練，現場要通風換氣，勞工應配戴正確之防護面罩。作業時，應有有機溶劑作業主管於現場指揮、監督，進行揮發性有機溶劑蒸氣濃度監測，並嚴禁使用任何火源，以保障勞工在有機溶劑危害的場域工作時的健康與安全。若雇主未做好防護措施而發生職業災害，將以違反職業安全衛生法等相關規定，處以3至30萬元罰鍰。

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