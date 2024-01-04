美蘭越南餐廳推年菜預購 圍爐大餐主角竟然是「肉粽」
春節快到了，民眾開始為圍爐年菜做準備，台灣是一個多元文化的社會，最近幾年越南料理大流行，台中知名的美蘭越南料理餐廳，今年首度推出越南傳統年菜預購，搶攻圍爐年菜市場商機，也提供民眾不一樣的選擇。
一說到台灣傳統過年春節的年菜，少不了要吃粿、紅龜粿、菜頭粿等各種代表福祿壽的雞鴨魚肉料理，最近幾年越南料理大流行，越南傳統年菜，最大特色在於「一定要吃肉粽」，因為全家人一起包、一起吃粽子，代表團圓。
目前，台灣居住了數十萬的越南學生、勞工跟外配，他們也將越南傳統美食文化帶進台灣，所以現在從城市到鄉村，大街小巷都可以看到越南小吃料理店，也因為越南料理食材中有多種新鮮的香菜蔬果，加上酸酸辣辣的口味，營養又好吃，深受消費者喜愛。
位在台中市西區科博館商圈的美蘭越南料理餐廳，這次就推出台灣首見的越南年菜預購，並且展示多道越南年菜料理。目前，美蘭越南料理餐廳在台中有3家分店。
美蘭越南料理餐廳總經理潘美婷表示，越南傳統年菜主要有肉粽、雞肉、炸春捲、涼拌春捲、越式火腿、越南傳統紅燒肉、紅燒魚、蝦、越式酸辣湯、水果盤等，而且越南人過的是舊曆春節，跟台灣的過年相當類似，還會貼春聯、擺飾鮮花跟放鞭炮煙火。
潘美婷表示，越南人在春節一定要吃粽子，不同於台灣人在端午節吃粽子，而且南中北越有長粽子跟方粽子等多種造型，有趣又好吃，而紅燒魚跟春捲都以魚露作為調味醬，也是別有一番風味。
潘美婷說，這次推出的年菜料理，八道菜只要3,999元，可以說是便宜好吃又大碗，想要品味異國年菜料理的民眾，除了可以事先預購之外，春節期間也可以到美蘭越南料理餐廳，品嚐豐富又道地的越南年菜美食大餐。
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