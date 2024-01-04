新竹喜來登粉紅推「草莓派對」 開啟美、日、法、義的莓好世界

受暖冬影響，今年冬季草莓產量減少、產季也跟著沿後，新竹豐邑喜來登大飯店提前因應與供應商配合穩定供貨，將於1月20日起至2月18日每週六、週日及情人節2月13日至2月14日期間推出民眾引頸期待的草莓下午茶吃到飽，供應多達20道以上草莓甜點及鹹食，另提供精緻的限量位上甜點，讓喜愛草莓甜品的螞蟻族大飽口腹之慾。

新竹喜來登表示，大廳酒吧近年來搭配不同活動主題推出草莓下午茶吃到飽深受民眾青睞，更有民眾每年前來朝聖香甜美味的粉紅魅力，今年，新竹喜來登以各國經典甜點與草莓共同組成莓好世界，自1月20日起至2月18日每週六、週日及2月13日、2月14日（2月9日至2月11日不開放），下午2點45分至4點30分於飯店一樓大廳酒吧限時供應，提供多款草莓甜點、鹹食吃到飽，下午茶無限量供應來自各國的經典甜點，如日本的「大福」、義大利的「提拉米蘇」、美國的「波士頓派」及法國的「可麗露」等，並將其與草莓結合，打造「莓好世界」。

除了眾多草莓甜點之外，今年還特別提供每位乙份的位上甜點──「新鮮草莓杯」及「草莓開心果慕斯」，其中草莓開心果慕斯由點心房主廚帶領團隊精心設計，以法芙娜覆盆子奇想巧克力加上義大利西西里島開心果香緹、北海道煉乳及新鮮草莓做點綴，並與鬆軟的開心果蛋糕體結合，酸甜、多層次的口感，令人愛不釋手。

新竹喜來登「莓好世界 草莓派對」，成人用餐每位799元+10%，兒童用餐每位399元+10%，更多「莓好世界 草莓派對」活動內容請洽（03）620 6000轉大廳酒吧。 新竹喜來登開啟莓好世界！推粉紅「草莓派對」以各國經典甜點結合草莓，打造莓好世界。圖為日本草莓大福。業者／提供 新竹喜來登開啟莓好世界！美國波士頓派口感蓬鬆軟綿，搭配甜度適中的內餡及內滿滿的新鮮草莓。業者／提供

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